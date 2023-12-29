YÖK’ten öğrencilere yasa dışı para uyarısı

Son dönemde bazı öğrencilerin para kazanmak amacıyla, kendilerine ait banka kartı ve hesapları şüpheli kişi ile suç gruplarına kiraladığı ortaya çıktı. Yasa dışı paranın dolaşıma girdiği yöntemlerden birinin de temiz hesap üzerinden yapılan işlemler olması üzerine emniyet güçleri harekete geçerken, YÖK Başkanlığı da konuya ilişkin üniversitelere yazı gönderdi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca tüm üniversitelere gönderilen yazıda, “Banka hesaplarınıza ait şifre ve bilgileri para karşılığında kimseyle paylaşmayın! Başkasının suçuna ortak olmayın! Aksi takdirde sorumlu tutulacağınızı unutmayın” uyarısı yapıldı. YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Topçuoğlu imzalı yazı, öğrencilere mail ve SMS yoluyla da iletildi. Öte yandan sanal kumar ve uyuşturucu çetelerinin suç gelirlerini başkalarına ait temiz hesapları kullanarak dolaşıma soktuğu gerekçesiyle bazı ailelerin şikayetçi olduğu belirtiliyor.