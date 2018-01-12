Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp: Abdülhamit kim ya?

Çılgın Bediş dizisinin kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, sokaklarda dini kitaplar satarak geçimini sağlamaya çalıştığı için dizinin başrol oyuncusu Yonca Evcimik'ten yardım istedi. Yonca ise yıllarca aynı dizide rol aldığı Danışır'ı tanımadığını söyledi.

Gazeteciler Yonca Evcimik'e "Abdülhamit Bey zor durumda yardım eder misiniz?" diye sordu. Yonca Evcimik, "Abdülhamit kim ya?" diye cevap verdi. Rol arkadaşı olduğu hatırlatılan Yonca Evcimik, dizinin 17 yıl önce bittiğini ve hatırlayamadığını, haberinin olmadığını ifade etti.

'Ben unutulacak bir adam değildim'

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Sokaklarda kitap satarak geçimini sağlamaya çalışan Abdülhamit Danışır, zor duruma düşmesiyle alakalı olarak "Ben unutulacak adam değildim. Beni unutmasınlar. Ünlü bir adamım ama şansım yok" dedi. Danışır, yıllarca önce birlikte dizide oynadığı Yonca Evcimik'ten yardım istemişti.

HAYAT Çılgın Bediş'in ünlü oyuncusu sokaklarda kitap satıyor