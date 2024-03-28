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YSK'dan 'iftar' kararı: Oy sayımında iftar için mola verilecek mi?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçiminin "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini" bildirdi.

22:17 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:38 - 28/03/2024 Perşembe
AA
Oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerekiyor.
Oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerekiyor.
Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca YSK'ya gönderilen yazıda,
sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda "sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı" ifade edildi ve "sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği" soruldu.
Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında,
'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır.' hükmü bulunduğu hatırlatıldı.

YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine" oy birliğiyle karar verdi.




#YSK
#Seçim
#İftar
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