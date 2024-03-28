YSK'dan 'iftar' kararı: Oy sayımında iftar için mola verilecek mi?

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Bugün itibarıyla propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı. Seçimlerde, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Peki; Seçim takvimi nasıl işleyecek? Pusulalar kaç zarfa koyulacak? Beyaz, turuncu, mavi ve sarı pusula ne anlama geliyor?İşte, 10 soru ve cevapta yerel seçime dair tüm merak edilenler.