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Zanaat atölyeleri çocukları bekliyor

Zanaat atölyeleri çocukları bekliyor

Merve Safa Akıntürk
04:0019/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde kurulan zanaat atölyeleri, ara tatilde kapılarını açtı.

Ebru sanatından seramik yapımına, ahşap oyma ve deri işçiliğinden dokumaya kadar birçok geleneksel sanat dalında 55 ayrı kurs çocukları bekliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitim alacak olan öğrenciler, kendi eserlerini mini sergilerle ziyaretçilere açma imkanı da bulacaklar. 7’nci sınıftan liseye kadar tüm kademelerde yer alan atölyelerde, yaratıcı düşünceyi geliştiren ve ekip çalışmasını destekleyen etkinlikler de düzenleniyor. .

MESLEK LİSELERİNDE EĞİTİM SÜRECEK

Meslek liselerinde de çeşitli branşlarda düzenlenecek kurslarla öğrenciler, yiyecek-içecek hizmetleri, bilişim, el sanatları, elektrik-elektronik, metal ve mobilya tasarımı gibi alanlarda beceriler kazanacaklar. Ayrıca, özel alanlarda eğitimler de sunulacak; örneğin elektronik tablolama, bitki bakımı, yumurta pişirme, pekmez üretimi ve fotoğraf düzenleme gibi konularda eğitimler verilecek. Hem öğretici hem de eğlenceli bir ortam sunan bu atölyeler, geleceğin sanatçı ve zanaatkarlarına ilham kaynağı olmayı amaçlıyor.



#MEB
#Aktüel
#Sanat
#Zanaat

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