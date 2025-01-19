Zanaat atölyeleri çocukları bekliyor

Ebru sanatından seramik yapımına, ahşap oyma ve deri işçiliğinden dokumaya kadar birçok geleneksel sanat dalında 55 ayrı kurs çocukları bekliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitim alacak olan öğrenciler, kendi eserlerini mini sergilerle ziyaretçilere açma imkanı da bulacaklar. 7’nci sınıftan liseye kadar tüm kademelerde yer alan atölyelerde, yaratıcı düşünceyi geliştiren ve ekip çalışmasını destekleyen etkinlikler de düzenleniyor. .

Meslek liselerinde de çeşitli branşlarda düzenlenecek kurslarla öğrenciler, yiyecek-içecek hizmetleri, bilişim, el sanatları, elektrik-elektronik, metal ve mobilya tasarımı gibi alanlarda beceriler kazanacaklar. Ayrıca, özel alanlarda eğitimler de sunulacak; örneğin elektronik tablolama, bitki bakımı, yumurta pişirme, pekmez üretimi ve fotoğraf düzenleme gibi konularda eğitimler verilecek. Hem öğretici hem de eğlenceli bir ortam sunan bu atölyeler, geleceğin sanatçı ve zanaatkarlarına ilham kaynağı olmayı amaçlıyor.