İSMEK'in tecrübeli eğitmen ve öğrencilerinin çalışmalarıyla oluşturulan 'Dün-Bugün-Yarın/Emeğin Serüveni' isimli sergi İstanbul Deniz Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Geleneksel ve çağdaş tasarımları buluşturan sergide inovatif bir yaklaşımla gerçekleştirilen modern tasarımlar yer alıyor. Bugünün ve geleceğin dünyasına hitap eden 128 eserden oluşan sergi 25 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak. Serginin küratörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seza Sinanlar Uslu, Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Aslı Kıyak İngin ve Ayşenaz Toker üstlendi. Serginin aynı zamanda proje danışmanı da olan Uslu, sergi için bir yıldır çalıştıklarını söyleyerek şunları anlattı: "Bir yıl içerisinde tasarım fikrini anlatabilmek için sanatçılara akademik temelli seminerler verdik. Zanaat tasarımın en önemli temel noktası. Bu sergi ile zanaatı sanatla harmanladık ve zanaatın halkın elinde olduğunu hatırlattık" dedi.

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