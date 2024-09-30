Zonguldak Bartın ve Kastamonu'da eğitime birer gün ara verildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Nuri Bakırcı Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerin zorlu eğitim yolculuğu bir vatandaş tarafından kaydedildi. Okulun yanında bulunan üst geçidin yağan yağmur sebebiyle çamura bulanması, öğrencilerin köprüden geçişini hem tehlikeli hem de zorlu hale getirdi. Görüntülerde öğrencilerin köprü korkuluklarına tutunarak karşıya geçtiği görüldü. Vatandaşlar ise aynı noktada her sağanak yağış sonrası benzer durumların yaşandığını ifade ederek olayla ilgili çözüm istedi.