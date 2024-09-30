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Zonguldak Bartın ve Kastamonu'da eğitime birer gün ara verildi

Zonguldak Bartın ve Kastamonu'da eğitime birer gün ara verildi

23:3030/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime birer gün ara verildi. Valilikler tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalarda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin bir gün izinli sayılacağı da ifade edildi.

Olumsuz hava koşulları eğitimi vurdu.

Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime birer gün ara verildi.

Söz konusu karar ise valilikler tarafından duyuruldu.

Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı

Bu gece yarısından sonra şiddetleneceği tahmin edilen yağışların Salı günü gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodla yapılan sağanak yağış uyarısında Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı, Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illeri yer almıştı.



#Eğitim
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