Zuckerberg de dertli: Her sabah yumruk yemek gibi

Facebook’un kurucusu Zuckerberg “Uyandığınızda telefonunuza bir bakıyorsunuz, milyonlarca mesaj. Genelde iyi şeyler değil. Neredeyse her gün uyanıyorsun ve karnına bir yumruk yiyorsun gibi” diye konuştu.

38 yaşındaki Zuckerberg buna rağmen emekli olmayı düşünmediğini, gelecek 15 yılda başarmak istediği hedefleri olduğunu anlattı.