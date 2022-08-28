Hayat Zuckerberg de dertli Her sabah yumruk yemek gibi
AKTÜEL

Zuckerberg de dertli: Her sabah yumruk yemek gibi

Joe Rogan’ın Spotify’da yayınlanan podcast şovuna konuk olan ve neredeyse 3 saat süren yayın boyunca soruları yanıtlayan Mark Zuckerberg, her sabah Meta şirketinin CEO’su olarak uyanmanın “mideye yumruk yemek” gibi olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Zuckerberg de dertli: Her sabah yumruk yemek gibi
Mark Zuckerberg.

Facebook’un kurucusu Zuckerberg “Uyandığınızda telefonunuza bir bakıyorsunuz, milyonlarca mesaj. Genelde iyi şeyler değil. Neredeyse her gün uyanıyorsun ve karnına bir yumruk yiyorsun gibi” diye konuştu.

38 yaşındaki Zuckerberg buna rağmen emekli olmayı düşünmediğini, gelecek 15 yılda başarmak istediği hedefleri olduğunu anlattı.

  • Joe Rogan’ın Spotify’da yayınlanan podcast şovuna konuk olan ve neredeyse 3 saat süren yayın boyunca soruları yanıtlayan Zuckerberg, şirketi Instagram’ı rakip Twitter ile de kıyasladı:
  • “Çok fazla üzülmeden Twitter’da uzun zaman geçirmenin zor olduğunu düşünüyorum” diyen Zuckerberg, buna karşın Instagram’ın “Süper pozitif bir alan olduğunu” ifade etti.
Korkunç bir gürültü koptu

'Korkunç bir gürültü koptu'

​Beyoğlu'ndaki binanın çökme anı kamerada.
İstanbulun kayıp adası bulundu

İstanbul'un kayıp adası bulundu

Herkes dokuz tane sanıyordu​: Yerini öğrenince çok şaşıracaksınız.
Yunanistandan düşmanca tavır

​MSB: Türk jetleri Yunan S-300 sistemince taciz edildi.

​Ölü ve yaralılar var.

​Yeniden ayağa kalkmaya çalışan FETÖ İzmir'de kök salıyor.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi: Mahsur kalanlar var.

​Yeni Şafak'ın manşeti oyununu bozdu.

​Aile Bakanı Yanık: Abonelik şartlarını kolaylaştıracak çalışma yapıyoruz.

​​'Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı kalmayacak.'​

​Halk odun sobalarına yöneldi talaşta talep patlaması var.

​Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet önlenecek.

​Uzmanlar rektal kanama için uyarıyor.

​Sel suları 2,5 ayda binden fazla can aldı.​

​“Başörtülü psikolog olmaz" sözlerine en güzel cevabı yine başörtülü kadın psikologlar verdi.

​Türk genci öldüresiye dövdüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.