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Hissedilen sıcaklık dereceden 10 fazla! Sıcaklıklar ne zaman azalacak? 20 Temmuz tüm illerdeki hava durumu

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyr etmesi ile vatandaşlar günlük hava durumunu takip ediyor. Nemin yükselmesi nedeniye hissedilen sıcaklık derecede görünenden daha fazla. Peki, yurt genelinde sıcaklıklar ne zaman azalacak? Havalar ne zaman serinleyecek? İşte Meteoroloji 20 Temmuz il il hava durumu raporu...

10:48 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 20 TEMMUZ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesinde güneşli ve sıcak bir hava hakim. Sıcaklıklar ise bölgede 35 ile 40 derece aralığında ölçülüyor.

Ege Bölgesinde de az bulutlu, güneşli bir hava görülüyor. Sıcaklık ise iç kentlerde 33-34 derecelerde, kıyı kesimlerde ise 35 ile 40 derece arasında ölçülüyor.

Akdeniz Bölgesinde güneşli bir hava var. Sıcaklıklar ise Antalya ve Kahramanmaraş’ta 40, Adana’da 38, Hatay’da 34 derece ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde az bulutlu bir hava hakim. Bölgede sıcaklık 30 – 35 derece arasında ölçülüyor. Pazar günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinde yağışlar bölgenin batısında ve doğusunda devam ediyor. Bolu’da 32, Samsun’da 33, Trabzon’da 30 derecelik sıcaklık ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde sağanak yağışlı bir hava hakimken, bölgenin kalanında az bulutlu, güneşli bir gökyüzü görülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Kars’ta 23, Malatya ve Elazığ’da 35, Hakkari’de 32 derece ölçülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde güneşli bir gökyüzü görülecek. Bölgede 39-40 derecelerde ölçülen sıcaklığın pazartesi günü 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

MARMARA KAVRULACAK

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'de 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00-16.00'da dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

10 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, yerel kuvvetli yağış nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.




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#il il hava durumu
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Hissedilen sıcaklık dereceden 10 fazla! Sıcaklıklar ne zaman azalacak? 20 Temmuz tüm illerdeki hava durumu