“Herkesin hayalindeki evi, bütçesine göre oluşturabilmek en büyük hedefimiz.” diyen HİTYAPI’nın kurucusu ve aynı zamanda inşaat mühendisi olan Halil İbrahim Tanık, “her daire için alışılmış m2lerin ve planların sınırlarını zorluyoruz.” diye devam etmektedir. Kardeşi iç mimar Feyza Tanık Arslanoğlu’nun önderliğinde profesyonel bir çalışma ekibine sahip olan firma, her türlü kişisel tasarımlara uyum sağlayabilecek, dört duvardan oluşan yaşam alanları yerine, gün ışığını ve temiz havayı en doğru şekilde yaşam alanları içine alabilen, alan kaybının olmadığı, çevreyle ve doğayla uyumlu yapılar yapmak için çalışmaktadır.

Şuanda devam etmekte olan Hittown projesi ; toplam 586 konut ve 62 adet cadde mağazasıyla bölgeye değer katmayı hedefliyor. Eşsiz konum itibari ile, Ankara Yeni Batı Mahallesinde, İstanbul Yolu Metro Durağının yanı başındaki proje, bağımsız mutfaklı 1,5+1 ve 2,5+1 gibi özgün daire tasarımları içermektedir. Toplamda dört bloktan oluşan projede; her bloğa özel daire tipleri mevcut. Hittown; 1+1 den 4,5+1 e kadar ihtiyacınız olan bütün daire seçenekleri ile ev sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

“Yaptığımız işin her zaman sürdürülebilir olmasını amaçlıyoruz.” diyen firma kurucusu, her projesinde biraz daha yenilikçi tasarımlar yaparak, bundan sonraki avm, ofis, okul ve konut projeleri ile adını sıkça duyurmaya devam edecektir.