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Honor X9a satışa çıktı

Akıllı telefon ve ekosistem ürünlerinde dünyanın her yerindeki kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik ürünlere imza atan Honor, Türkiye'de satışa çıkacak yeni Honor X9a modeli için satış kampanyası detaylarını paylaştı. Tasarımı ve ekran özelliklerinin yanı sıra dayanıklılığı ve pil performansıyla da bulunduğu segmentte standartları yükseltecek Honor X9a, özel kampanyalı fiyatı ile satın alınabilecek. Peki Honor X9a özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte soruların cevapları.

15:14 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Honor X9a özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Honor X9a özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Teknolojiyi, özellikleri ve güvenilir kaliteyi daha erişilebilir fiyatlar ile Türkiye'deki kullanıcılara sunacak olan HONOR X9a servis ve uygulama avantajlarıyla birlikte satışa çıktı.


HONOR X9A ÖZELLİKLERİ NELER?

> Ekran Boyutu:6.67 İnç

> Dahili Depolama:128 GB

> Bellek (RAM):8 GB

> Batarya Kapasitesi (Tipik):5100 mAh

> Hat Sayısı:Çift Hat

> Hızlı Şarj:Var 5G:Var

> 4.5G Desteği:Var

> Suya Dayanıklılık:Yok

> CPU Frekansı:2.2 GHz

> CPU Çekirdeği:8 Çekirdek

> SAR Değeri 10g (Baş):0.82 W/kg

> Ekran / Gövde Oranı:89.73 %

> Kamera Çözünürlüğü:64 MP

> Ekran Çözünürlüğü:1080x2400 (FHD+) Piksel

> Parmak izi Okuyucu:Var

Ses Çıkışı:USB Type-C

HONOR X9A FİYATI NE KADAR?

Honor X9a, 7 Mart'a kadar Hepsiburada üzerinden alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 12 ay taksit imkanı ile
10 bin 999 TL
'ye satın alınabilecek.

Garanti dahili ve harici tüm Honor X9a ürünleri için Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo imkanı sağlanacak. Kullanıcılar, satın alım tarihlerinden sonra 3 ay içerisinde ücretsiz kırık ekran garantisinden yararlanabilecek. Ekranın kırılması durumunda ekran ücreti Honor tarafından karşılanırken, kullanıcılar sadece işçilik ücretini ödeyecek.

Ayrıca, servis haftaları boyunca Honor X9a satın alan kullanıcılar, yetkili bir Honor servisini ziyaret ettiklerinde ücretsiz ekran filmi kaplaması ve garanti harici işlemlerde işçilik ücreti ödemeden sadece parça ücreti ödeyerek hizmetlerden faydalanabilecek. Servis haftaları ise 27-31 Mart, 24-28 Nisan, 22-26 Mayıs olarak belirlendi.



#Honor x9a
#akıllı telefon
#android
#teknoloji
#5G
34 dakika önce
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Honor X9a satışa çıktı
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