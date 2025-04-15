HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAV YERLERİ: HMGS 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Hukuk mesleklerine adım atmak isteyen binlerce aday, sınavın içeriği ve detaylarına dair bilgileri yakından takip ediyor. Sadece Türkiye’deki hukuk fakültelerinden mezun olanlar değil, aynı zamanda yurt dışında hukuk eğitimi alıp denklik belgesi bulunan adaylar da HMGS’ye katılma hakkına sahip. Adayların hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerini icra edebilmeleri için HMGS sınavına katılım sağlamaları gerekiyor.