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HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAV YERLERİ: HMGS 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAV YERLERİ: HMGS 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

16:3415/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Hukuk meslekleri giriş yerleri
Hukuk meslekleri giriş yerleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez uygulanacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), hukuk alanında mesleki yeterliliği ölçmeye hazırlanıyor. Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik gibi alanlara geçişte ön koşul haline gelen sınav, hukuk fakültesi mezunları ve son sınıf öğrencileri için kritik önem taşıyor.

Hukuk mesleklerine adım atmak isteyen binlerce aday, sınavın içeriği ve detaylarına dair bilgileri yakından takip ediyor. Sadece Türkiye’deki hukuk fakültelerinden mezun olanlar değil, aynı zamanda yurt dışında hukuk eğitimi alıp denklik belgesi bulunan adaylar da HMGS’ye katılma hakkına sahip. Adayların hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerini icra edebilmeleri için HMGS sınavına katılım sağlamaları gerekiyor.

2025 HMGS NE ZAMAN?

ÖSYM, 2025 HMGS ilk sınavını 27 Nisan tarihinde saat 10:15'te uygulayacak ve 155 dakika süre verilecek. Sonuçlar ise 22 Mayıs'ta açıklanacak. HMGS/2 ve 2025-İYÖS ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Sınavın değerlendirilmesinde yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına katılacak adayların sınav yerleri, sınavın uygulanacağı hafta içindehttps://ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.

HMGS UYGULANACAĞI SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI:

010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

260 ESKİŞEHİR

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

580 SİVAS

610 TRABZON

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