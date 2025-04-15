HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAV YERLERİ: HMGS 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez uygulanacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), hukuk alanında mesleki yeterliliği ölçmeye hazırlanıyor. Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik gibi alanlara geçişte ön koşul haline gelen sınav, hukuk fakültesi mezunları ve son sınıf öğrencileri için kritik önem taşıyor.
Hukuk mesleklerine adım atmak isteyen binlerce aday, sınavın içeriği ve detaylarına dair bilgileri yakından takip ediyor. Sadece Türkiye’deki hukuk fakültelerinden mezun olanlar değil, aynı zamanda yurt dışında hukuk eğitimi alıp denklik belgesi bulunan adaylar da HMGS’ye katılma hakkına sahip. Adayların hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerini icra edebilmeleri için HMGS sınavına katılım sağlamaları gerekiyor.
2025 HMGS NE ZAMAN?
ÖSYM, 2025 HMGS ilk sınavını 27 Nisan tarihinde saat 10:15'te uygulayacak ve 155 dakika süre verilecek. Sonuçlar ise 22 Mayıs'ta açıklanacak. HMGS/2 ve 2025-İYÖS ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Sınavın değerlendirilmesinde yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına katılacak adayların sınav yerleri, sınavın uygulanacağı hafta içindehttps://ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.
HMGS UYGULANACAĞI SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI:
010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON