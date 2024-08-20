Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık mesleğine geçiş yapabilmeleri için katılmaları gereken önemli bir sınavdır. Bu sınav, adayların hukuk bilgisi, mantık yürütme becerileri ve genel kültür düzeylerini ölçmeyi amaçlar. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları devam ediyor. Peki Hukuk mesleklerine giriş sınavı başvurularında son gün ne zaman? 2024 HMGS ne zaman? İşte detaylar.

Hukuk mesleklerine giriş sınavı başvuruları ne zaman sona erecek?

2024-HMGS ile 2024-İYÖS'e başvurular, 13-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ne zaman?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

HMGS'ye Kimler Katılabilir?

Hukuk Fakültesi Mezunları: Herhangi bir Türk üniversitesinin hukuk fakültesinden mezun olan veya denk kabul edilen bir yabancı üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olup denklik belgesi almış olan adaylar sınava başvurabilirler.

HMGS Sınav Konuları

HMGS, genellikle aşağıdaki konuları kapsar:

Türk Ceza Kanunu

Türk Borçlar Kanunu

Türk Medeni Kanunu

İdare Hukuku

Anayasa Hukuku

Hukuk Muhakemesi Usulleri

Mantık ve Genel Kültür

HMGS Sınav Formatı

Sınav, genellikle çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve belirli bir süre içerisinde tamamlanması gerekir. Sınavın yapısı ve soru dağılımı her yıl ÖSYM tarafından belirlenir.



