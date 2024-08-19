YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos tarihleri arasında üniversitelere kayıt yaptırabilecekler. Üniversite kayıt sürecinin başlamasıyla birlikte gözler kayıt yaptırılacak bölümlerle ilgili detaylara çevrildi. Peki ikinci öğretim bölümleri var mı?
Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Online kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. En çok merak edilenler arasında ise "İkinci öğretim kapatıldı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen soruyla ilgili YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamanın ardından merak edilen soru da cevabını buldu. Peki, ikinci öğretim programları var mı, kapandı mı?
ÜNİVERSİTELERDE İKİNCİ ÖĞRETİM KALKTI MI, KAPANDI MI?
YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.
YÖK Başkanı Özvar, konuya ilişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz." Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti.
İKİNCİ ÖĞRETİM VE ÖRGÜN ÖĞRETİM FARKLARI
İki öğretimde okula giriş ve çıkış saatleri farklılık gösterir.
İkinci öğretimde ders saatleri genellikle 15:00-21:30 saatleri arasında olduğu için ikinci öğretim çalışan öğrencilere avantaj sağlar.
İkinci öğretimde harç ücretleri bulunur ve her bölüme göre harç ücreti değişiklik gösterir.
İkinci öğretimin puanları genellikle örgün eğitime göre düşük olur.
Her iki öğretimde de aynı dersler görülür.
İkinci öğretim ve örgün öğretim öğrencileri eşit şartlara sahip olur.
Mezuniyet sonrası aynı diploma ve unvana hak kazanırlar. Ayrıca burs ve kredi başvurusunda da aynı şartlara sahip olurlar.
Gece öğretim programlarında eğitim gören öğrenciler, örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Yalnızca Açıköğretim, Uzaktan eğitim ya da herhangi bir başka ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapabilir.