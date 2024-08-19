Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Online kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. En çok merak edilenler arasında ise "İkinci öğretim kapatıldı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen soruyla ilgili YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamanın ardından merak edilen soru da cevabını buldu. Peki, ikinci öğretim programları var mı, kapandı mı?