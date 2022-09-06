İBB burs başvurusu 2022 2023: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbullu lisans öğrencilerine yıllık burs yardımında bulunacak. Söz konusu burslar için başvuru süreci için de geri sayım sürüyor. Peki İBB burs başvurusunda son durum: 2022-2023 İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak, nereden nasıl başvuru yapılacak? İBB burs şartları neler? Tüm bu soruların ve daha fazlasın için haberimizi okuyabilirsiniz.
İBB genç üniversiteli eğitim desteği 2022 2023 başvuruları ne zaman?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 2022-2023 eğitim öğretim yılında kendisi veya ailesi İstanbul’da ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine karşılıksız burs verecektir. İBB'den gelen son dakika burs açıklamasında "2022 - 2023 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir. "Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 26 Eylül'de başlıyor." denildi.
İBB burs başvuru şartları nelerdir?
Başvuru Genel Koşulları
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İstenilecek Belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
** Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.
- Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.
- Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
Değerlendirme Yöntemi
Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.
Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
İBB bursu ne kadar?
İBB, öğrencilere üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımında bulunacak.
İBB burs ödemeleri ne zaman?
Öğrencilere 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.