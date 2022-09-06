İBB burs başvurusu 2022 2023: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı

İBB burs başvuruları ne zaman? İBB bursuna kimler nereden, nasıl başvuru yapabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbullu lisans öğrencilerine yıllık burs yardımında bulunacak. Söz konusu burslar için başvuru süreci için de geri sayım sürüyor. Peki İBB burs başvurusunda son durum: 2022-2023 İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak, nereden nasıl başvuru yapılacak? İBB burs şartları neler? Tüm bu soruların ve daha fazlasın için haberimizi okuyabilirsiniz.

İBB genç üniversiteli eğitim desteği 2022 2023 başvuruları ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 2022-2023 eğitim öğretim yılında kendisi veya ailesi İstanbul’da ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine karşılıksız burs verecektir. İBB'den gelen son dakika burs açıklamasında "2022 - 2023 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir. "Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 26 Eylül'de başlıyor." denildi.

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İBB burs başvuru şartları neler?

İBB burs başvuru şartları nelerdir?

Başvuru Genel Koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

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Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İstenilecek Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

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Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

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** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.

- Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.

- Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Değerlendirme Yöntemi

Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

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İBB bursu ne kadar?

İBB, öğrencilere üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımında bulunacak.

İBB burs ödemeleri ne zaman?

Öğrencilere 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.

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