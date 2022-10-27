İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? Yapmayan ücret ödeyecek

Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. İBB konu ile ilgili duyuru yayınlarken İstanbulkart kişiselleştirme yapmayan vatandaşlar, resmi tatillerde ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman? Bu işlem mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.
İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, ‘https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/’ adresi üzerinden yapılabiliyor.
İstanbulkart’ınızı kişiselleştirmek linkte açılan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor.
Girilmesi gereken bilgiler arasında T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve kart numarası da bulunuyor.