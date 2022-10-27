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İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? Yapmayan ücret ödeyecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz yolculuk yapılabilmesi için İstanbulkart’ların kişiselleştirilmesi gerektiği duyuruldu. Bu işlemi gerçekleştirmeyenler ücretsiz seyahat edemeyecekler. Peki, İBB akbili İstanbulkart kişiselleştirme işlemi nasıl, nereden yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB İstanbulkart kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır? 2022 Akbil İstanbulkart kişiselleştirme ekranı!
İstanbulkart kişiselleştirme

Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. İBB konu ile ilgili duyuru yayınlarken İstanbulkart kişiselleştirme yapmayan vatandaşlar, resmi tatillerde ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır, zorunlu mu, son gün ne zaman? Bu işlem mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, ‘https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/’ adresi üzerinden yapılabiliyor.

İstanbulkart’ınızı kişiselleştirmek linkte açılan bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor.

Girilmesi gereken bilgiler arasında T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve kart numarası da bulunuyor.

İBB İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRAN

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