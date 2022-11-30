İçişleri Bakanlığı Stajyer Kontrolör başvuruları ne zaman?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatında boş bulunan stajyer kontrolör kadrosuna sözlü sınavla personel alınacak. Başvuru için bazı şartlar gerekiyor. Detaylar haberimizde.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 16-20 Ocak tarihleri arasında İçişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmeleri ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların 2021-2022 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP(9) puan türünden en az 70 ve üzeri puan alması gerekiyor.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebilecek.