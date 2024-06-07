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İdare memuru öğrencisi nedir?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde idare memurluğu pozisyonunda görev yapmak isteyen adaylar için ilk aşamayı temsil eden idare memuru öğrenciliği, adayların teorik ve uygulamalı eğitim alarak bu göreve hazırlanmalarını sağlar. Peki Adalet Bakanlığı CTE idare memuru öğrencisi ne iş yapar, görevi nedir?

09:42 - 7/06/2024 الجمعة
Güncelleme: 09:45 - 7/06/2024 الجمعة
Yeni Şafak
İdare memuru öğrencisi nedir ne iş yapar?
İdare memuru öğrencisi nedir ne iş yapar?

Adalet Bakanlığı personel alımlarının duyurulmasının ardından vatandaşlar, Adalet Bakanlığı duyurular alım yapılacak kadroları araştırmaya başladı. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere İdare Memuru öğrencisi alacak. Peki Adalet Bakanlığı İdare Memuru öğrencisi nedir? CTE idare memuru ne iş yapar? İşte detaylar.

İdare Memuru Öğrencisi Kimdir?

İdare Memuru öğrencisi, Adalet Bakanlığı tarafından verilen hizmet öncesi eğitim programına katılan ve bu eğitimi başarıyla tamamlayan adayların idare memurluğuna atanmaları için hazırlanan özel bir kadrodur. Eğitim süreci boyunca, adaylara yönelik yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınavlar düzenlenecek. Başarılı olan öğrenciler, idare memuru olarak atanacaklar.

CTE İdare Memuru Ne İş Yapar?

CTE idare memurları, cezaevlerindeki yönetim kadrosunda önemli bir rol oynarlar. Genel idare hizmetlerinin yanı sıra, müdürün bulunmadığı durumlarda idareyi ele alma ve kontrol etme görevlerini üstlenirler. Bu pozisyon, cezaevlerinin düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

İdare memuru öğrencisi;

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatlarında çeşitli bürolarda görev alan ve idari işleri yürüten memurların yetiştirilmesi için eğitim gören adaydır.

Eğitim süresi 5 ay teori ve 2 ay uygulamalı olmak üzere toplam 7 aydır.

Eğitim boyunca adaylara idare hukuku, ceza infaz hukuku, ceza ve infaz kurumları mevzuatı, genel kültür ve genel yetenek gibi konularda dersler verilir.

Eğitim sonunda başarılı olan adaylar, idare memuru olarak atanmaya hak kazanırlar. İdari işler memuru en düşük maaşı 34.000 TL’dir.

  1. İdare memuru öğrencisi olmak için:
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  3. En az lise mezunu olmak,
  4. 01.01.2024 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 30 yaşından büyük olmamak,
  5. Kamu görevinden veya memuriyetten ayniriyet cezası almamış olmak
  6. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
  7. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda olumsuz bir durum bulunmamak.
#dare memuru öğrencisi
#Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
#kamu alımı
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