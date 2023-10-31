Resmî Gazete'nin 31 Ağustos'ta yayınlanan sayısında ilan siteleri ile ilgili önemli bir düzenleme yer aldı. Düzenlemeye yürürlüğe girdikten sonra 2. el otomobil, ev, arsa gibi taşıtlar ya da taşınmazlar ilana konulmadan önce kimlik doğrulaması yapılması gerekecek. Herkes kendi aracını ya da taşınmasını ilana koyabilecek. Başkalarına ait araç ya da taşınmazları ilana koyabilmek için yetki alınması gerekecek.

İlan vermek için kimlik doğrulama zorunluluğu ne zaman başlıyor?

1 Kasım'dan itibaren emlak satışları ve ilan vermek için kimlik doğrulama zorunluluğu başlıyor.

Başkasının malını satmak zorlaştırıldı

Resmî Gazete'de yayımlanan ve en önemli maddesi iki ay sonra yürürlüğe girecek düzenleme, başkasına ait malların satışını zorlaştırıyor. Diyelim ki satmak istediğiniz bir otomobil var. Bugüne kadar bu otomobili isterseniz kendiniz, isterseniz de bir başkasına sattırabiliyorsunuz. Bu sürecin nasıl yaşandığına ilişkin hiçbir düzenleme yoktu. Ancak yeni düzenleme ile bu durum değişecek.

Artık başkasına ait bir malı satmaya çalışan kişi, ilan sitesine kişisel bilgilerini doğrulayacak. Bu bilgiler arasında T.C. kimlik numarası da bulunuyor. Ayrıca; bundan sonra bir araba veya taşınmazın satışı için yetkilendirme zorunlu olacak. Birisi, ikinci dereceye kadar akrabalarının ve kan bağı olmayan birinin -yetkilendirilmiş olması koşuluyla- mallarını satabilecek. Ancak bunu yapabilmesi için ilanı yayınlamadan önce doğrulama yapılacak.

Para cezası uygulanacak!

Resmî Gazete'deki karara uymayanlar hakkında para cezası uygulanacak. Bu ceza, 100 bin TL'ye kadar çıkabilecek.

E-Devlet kimlik doğrulama nasıl yapılır?

EİDS, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren zorunlu olarak kullanılmaya başlayacaktır. Bu tarihten sonra, taşınmaz satış ilanları yayınlamak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, EİDS portalı üzerinden kimlik doğrulaması yapması gerekmektedir. EİDS, taşınmaz satış ilanlarının güvenilirliğini artırarak, tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçmeye yardımcı olabilecek bir sistemdir.

E-Devlet kimlik doğrulama) girişi nasıl yapılır?

EİDS, e-Devlet üzerinden kimlik, unvan ve şirket yetkilisi doğrulaması yaparak, taşınmaz satış ilanlarının güvenilirliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede, sahte ilanlarla mücadele edilmesi ve tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

EİDS portalına e-Devlet şifresi ile giriş yapılabilmektedir. Portal üzerinden kimlik doğrulaması yapan kişiler, EİDS tarafından verilen bir kimlik doğrulama kodunu, taşınmaz satış ilanlarını yayınlamak için kullanmaktadır.







