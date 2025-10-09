Yeni Şafak
İLK ARA TATİL TARİHİ 2025: Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

10:479/10/2025, Perşembe
2025-2026 eğitim öğretim yılı sürerken, öğrenciler ve veliler ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte MEB’in açıkladığı 2025 Kasım ara tatil tarihleri...

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.Buna göre öğrenciler, bu yıl da Kasım ve Mart aylarında iki kez kısa bir tatil yapacak. Yılın ilk ara tatili Kasım ayında uygulanacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor? İşte, 2025 Kasım ara tatil tarihleri ve detayları...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu senenin ilk ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

KASIM ARA TATİLİ TOPLAM KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kasım ara tatili hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

