İLK ARA TATİL TARİHİ 2025: Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.Buna göre öğrenciler, bu yıl da Kasım ve Mart aylarında iki kez kısa bir tatil yapacak. Yılın ilk ara tatili Kasım ayında uygulanacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor? İşte, 2025 Kasım ara tatil tarihleri ve detayları...