İnternet Vergi Dairesi, internet üzerinden vergi borçlarınızı sorgulayabileceğiniz, vergi borçlarınızı ödeyebileceğiniz ve vergi işlemlerinizi takip edebileceğiniz Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olan platformdur.

İnternet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi nasıl alınır?

Eğer tüzel kişiyseniz ve İnternet Vergi Dairesi hesabınız yoksa İnternet Vergi Dairesi sitesinin formlar kısmından ulaşabileceğiniz İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Tüzel Kişiler)’nu doldurup bu formun alt kısmında yer alan Beyan Metnini imzaladıktan sonra kurum yetkilisinin veya yetkilinin zarf teslim yazısı ile yetkilendirdiği bir kişinin belgelerle birlikte bağlı bulunan Vergi Dairesine giderek fiilen başvuru yapması gerekmektedir.

Eğer gerçek kişiyseniz ve İnternet Vergi Dairesi hesabınız yoksa İnternet Vergi Dairesi sitesinin formlar kısmından ulaşabileceğiniz İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)’nu doldurup bu formun alt kısmında yer alan Beyan Metnini imzaladıktan sonra bağlı bulunduğu Vergi Dairesine giderek başvuruyu fiilen yapması gerekmektedir. Kendisi gidemiyorsa noterden tasdikli yetki belgesi ile vekil tayin edilen kişinin başvuruyu fiilen yapması gerekmektedir.

Başvuruyu takiben Vergi Dairesi İnternet Hizmetleri Başvuru Formu üzerindeki mükellef bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol eder ve başvuruyu yapan kişiye kullanıcı kodu ve şifresini kapalı zarf içerisinde verir.

İnternet Vergi Dairesi şifresi nasıl değiştirilir?

İnternet Vergi Dairesi eski şifrenizi unuttuğunuzda, kaybettiğinizde ve değiştirmek istediğinizde, ilk yapmanız gereken bağlı olduğunuz vergi dairesine başvurmak ve yeni bir şifre almaktır.

Buradan alacağınız kapalı zarfta, kullanıcı kodunu aynı olacak şekilde yeni bir kullanıcı şifresi olacaktır. Kişisel şifreniz ise ilk giriş için "maliye" kelimesi olacaktır.

İnternet Vergi Dairesine nasıl girilir?

İnternet Vergi Dairesi'ne giriş yöntemlerinden biri, kullanıcı kodu ve şifresi ile giriştir. Kişiye en geniş işlem hakkını tanır.

İnternet Vergi Dairesine bir diğer giriş yöntemi T.C kimlik numarası ile giriştir. T.C kimlik numarası, doğum tarihiniz, anne kızlık soy adı ve yakın akrabalarınızdan birinin T.C kimlik numarasını yazarak giriş yapabilirsiniz.

İnternet Vergi Dairesi Nasıl Kullanılır?

Gib İnternet Vergi Dairesi sitesine farklı yöntemleri kullanarak girebilirsiniz ancak sitenin tüm imkanlarından faydalanarak, en geniş işlem hakkına sahip olmak için mutlaka kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmalıdır.

İnternet Vergi Dairesi sitesine TC kimlik numarası kullanarak da giriş yapılabilmektedir. Tc kimlik numarası ile yapılacak girişlerde; doğum tarihi, anne ilk soyadı ve yakın bir akrabaya ait TC kimlik numarası sorulmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesine giriş yollarından bir diğeridir, e- devlettir. E- devlete girdikten sonra arama sekmesine İnternet Vergi Dairesi yazarak giriş yapabilirsiniz. Aynı şekilde, İnternet Vergi Dairesi ana sayfasında e-devlet ile giriş yap seçeneğini kullanabilirsiniz.

Tüm bu yolların dışında, yapmak istediğiniz işlem için gerekli bilgilerle de internet vergi dairesi sitesini kullanabilirsiniz. Şifre kullanmadan yapılabilen işlemler bilgi amaçlıdır. Örneğin taşıt plakanızı, tecil dosya numaranızı ve istenilen diğer bilgileri girerek taşıt verginizi öğrenebilirsiniz.

İnternet Vergi Dairesi güvenli mi?

Vergi ile ilgili bilgiler, Vergi Usul Kanununun 5. maddesine göre mahremiyet taşıdığı için internet üzerinden yapılacak borç sorgulamalarında yetkisi olmayan şahısların vergi bilgilerine erişimi engellenmiş durumda.

Kimlik doğrulama için Kullanıcı Kodu, Kullanıcı Şifresi ve Kişisel Şifre bilgileri kullanılıyor. 5 dakika süreyle sorgulama yapılmaması durumunda Kullanıcı Kodu, Kullanıcı Şifresi ve Kişisel Şifrenin tekrar girilmesi isteniyor. Şifrenin arka arkaya 5 defa hatalı girilmesi durumunda kullanıcı hesabı 12 saat için erişilemez hale geliyor.