Apple iPhone 14 serisinin teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu!

Apple 14'ün tanıtım etkinliği Eylül ayında yapılacak. Bu faaliyet kapsamında iPhone 14'e dair açıklamalarda bulunulacak. Ancak Eylül ayı gelmeden iPhone 14 hakkındaki belli özellikler web sitelerinde yayılmaya devam ediyor. Tasarımı ve teknik özellikleri de bunlardan birkaçı...

IPHONE 14 SERİSİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Patronlar dünyasından alınan bilgilere nazaran; iPhone 14, 6.06 inç boyutunda, OLED LTPO ekranla gelebilir. Bu sayede telefonun ekranı, 1Hz ile 120 Hz yenileme hızları içinde geçiş yapabilecek. Akıllı telefon, enerjisini ise A16 Bionic işlemcisinden alacak.

iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max modelleri için 6.68 inç büyüklüğünde monitör bilgisi mevcut. İşlemcileri ise 14 Max için A15 Bionic, 14 Pro Max için ise A16 Bionic olacak.

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iPhone 14 modeli ise enerjisini A15 Bionic işlemcisinden alacak. Akıllı telefon, 6.06 inç büyüklüğünde, 60Hz yenileme hızında elastik OLED ekranla beraber gelecek.

Serideki bütün modeller, 6GB RAM ile kutudan çıkacak. Ek olarak, Promotion yenileme hızını destekleyen LTPO paneli kullanılacak. Bu sayede cihazlar, yüksek monitör tazeleme hızında (120Hz) pil tüketimini en aza indirecek.

Son ortaya çıkan teknik çizime nazaran iPhone 14, bu şekilde görünecek:

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Teknik çizimlere baktığımızda, iPhone 14 ile iPhone 13'ün ön yandan tam anlamıyla aynı bulunduğunu görüyoruz. Çentik yapısı ve butonlar, önceki nesiller ile aynı. Üstelik sektör kaynaklarına nazaran iPhone 14 ailesinin monitör seçenekleri ile iPhone 13 ailesinin monitör boyutu seçenekleri de aynı olacak.

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iPhone 14'ün arka kısım çizimlerine baktığımızda da iPhone 13 ile benzerlik görüyoruz. Ancak sektör kaynaklarına nazaran Eylül 2022'de tanışacağımız telefon, iPhone 13'e nazaran daha kalınca bir kamera çerçevesi ile gelecek. Bu arada; teknik çizimlerde arka kısımdaki Apple logosunu görememiş olabilirsiniz. Bu pek de mühim bir ayrıntılar değil zira reel modelde logonun yer alacağı sugötürmez bir reel.

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iPhone 14 Pro'da ise birtakım değişimler olacak

Sektör kaynaklarının iddialarına nazaran Apple, 2022 yılındaki tasavvur değişikliğini yalnızca Pro modellerde yapacak. Yukarıda da görebileceğiniz benzer biçimde iPhone 14 Pro'nun ekranı, delikli bir tasarıma haiz olacak. Telefonun arka bölümüne baktığımızda ise yeniden bir değişim olmayacak. iPhone 13 Pro tasarımına oldukça benzeyen sadece daha kalınca çerçeveye haiz olan kamera çıkıntısı, sol üst tarafta bizleri bekliyor olacak. iPhone 14 Pro'nun arka kısmının şu şekildeki görüneceği belirtiliyor:

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