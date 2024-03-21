Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 2024 MSÜ tercih süreci başlamış oldu. Adaylar Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için ayrı ayrı tercih yapacak. ÖSYM MSÜ tercih takvimine göre tercihler ne zaman, nasıl yapılacak? MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...