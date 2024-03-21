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İSG başvuruları için ÖSYM AİS ekranı açıldı! 2024 İSG başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

İSG sınav başvurusu için ÖSYM başvuru ekranı açıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına girmek isteyenler ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Peki, 2024 İSG sınav ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılacak? İşte, ais.osym.gov.tr 2024-İSG sınavı başvuru ekranı...

13:14 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İSG başvuru ekranı
İSG başvuru ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak olan İSG sınav başvuruları, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılacak. Peki, İSG 2024 başvuruları nasıl yapılır? İşte İSG başvuru tarihi ve ücreti 2024 bilgileri.

2024-İSG SINAV BAŞVURUSU BAŞLADI!

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvurusu 20 Mart 2024 Çarşamba günü itibarıyla başladı.

İSG SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

İSG sınav başvuruları 27 Mart 2024 tarihinde sona erecek. İSG/1 Sınavının geç başvuru günü 3 Nisan 2024; İSG/2 Sınavının geç başvuru günü ise 7 Kasım 2024 tarihidir.

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 20 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

İSG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar, İSG/1 Sınavı için 20-28 Mart 2024 tarihleri arasında; İSG/2 Sınavı için 22-31 Ekim 2024 tarihleri arasında ÖSYM adına kılavuzda belirtilen bankalara sınav ücretini yatıracaklardır. İSG/1 sınav ücreti 950 TL olarak belirlendi.



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