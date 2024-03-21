Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak olan İSG sınav başvuruları, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılacak. Peki, İSG 2024 başvuruları nasıl yapılır? İşte İSG başvuru tarihi ve ücreti 2024 bilgileri.
2024-İSG SINAV BAŞVURUSU BAŞLADI!
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvurusu 20 Mart 2024 Çarşamba günü itibarıyla başladı.
İSG SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?
İSG sınav başvuruları 27 Mart 2024 tarihinde sona erecek. İSG/1 Sınavının geç başvuru günü 3 Nisan 2024; İSG/2 Sınavının geç başvuru günü ise 7 Kasım 2024 tarihidir.
İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 20 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
İSG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınava girecek adaylar, İSG/1 Sınavı için 20-28 Mart 2024 tarihleri arasında; İSG/2 Sınavı için 22-31 Ekim 2024 tarihleri arasında ÖSYM adına kılavuzda belirtilen bankalara sınav ücretini yatıracaklardır. İSG/1 sınav ücreti 950 TL olarak belirlendi.