Baraj doluluk oranları belli oldu! İşte 7 Ekim 2025 İstanbul 'İSKİ baraj doluluk oranları'

Baraj doluluk oranları belli oldu! İşte 7 Ekim 2025 İstanbul 'İSKİ baraj doluluk oranları'

11:507/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Baraj doluluk oranı
Baraj doluluk oranı

İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına dair 7 Ekim tarihli veriler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, İstanbul'un su tüketimi ve gelecekteki ihtiyaçları hakkında önemli bilgiler veriyor. İSKİ'nin 7 Ekim Salı günü açıkladığı barajlardaki doluluk oranı verilerini sizler için derledik.

İstanbul'da geçtiğimiz yaz mevsiminde yüzde 26 seviyelerine kadar düşen baraj doluluk oranları kış mevsiminin gelmesi havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte yüzde 50'nin üzerinde seyretmeye başladı. İSKİ 7 Ekim 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL VERİLER

Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı %26.65 oldu.

İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM

Baraj Adı Baraj Kapasitesi (m3) Doluluk Oranı (%) Açıklama

Ömerli 244540000 17.29 -

Darlık 102463000 41.42 -

Elmalı 9600000 50.26 -

Terkos 195974000 33.11 -

Alibey 34143000 15.71 -

BCekmece 129892000 31.52 -

Sazlıdere 88730000 29.67 -

Istrancalar 6231000 22.92 -

Kazandere 21096000 2.47 -

Pabuçdere 35222000 13.65


