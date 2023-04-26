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İŞKUR ile 908 Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı kura çekimi 2023 tarihi belli oldu!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 908 işçi alımı yapılacak. Başvuru işlemleri 17-22 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Çeşitli kadrolara başvuru yapanlar DSİ sonuçları için açıklama bekliyor. Peki, DSİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

15:26 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
DSİ

DSİ

DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı başvuruları, 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Başvuru sonucu olumlu olanlar kura çekilişine tabii tutulacak. Noter kurası ile asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday belirlenecek.

DSİ 908 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı başvuru işlemleri, 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ sürekli işçi alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başvuru sonuçları ile ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "www.dsi.gov.tr" üzerinden de bildirilecek.

Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama geldiğindea haberimizde yer verilecektir.

2023 DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşe alınacak sürekli işçiler, açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Buna göre; DSİ işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.



#DSİ
#İŞKUR
#devlet su işleri
#dsi kura çekilişi
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