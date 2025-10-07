İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı açıldı mı? İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi belli oldu mu?

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatını destekleyen ve iş deneyimi kazanmalarına olanak tanıyan İŞKUR Gençlik Programı yeniden gündemde. Kamuda kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlayan program, her yıl binlerce öğrenciye gelir ve tecrübe fırsatı sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kontenjan artışı açıklamasının ardından gözler, 2025 başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi.

KONTENJAN 150 BİN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl başında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu dönemki kontenjanımızı yine 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla bugünkü kabine toplantımızda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. İnşallah 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandırmayı hedefliyoruz. Üniversiteli gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru tarihleri, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanacak.

İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde de hem okulunu okumak hem de çalışmak isteyen öğrencilere fırsat sunan İŞKUR Gençlik Programı başvurusu https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden gerçekleşecek.

ŞARTLAR NELER?