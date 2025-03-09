İŞKUR KAMU MEMUR ALIM İLANLARI 2025: 60, 65, 70, 75, 80 KPSS puanı ile memur alımı

Kamu personel alımı ilanları, alım yapacak kurumların belirlediği tarihler aralığında başvuru ile gerçekleşiyor. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet adresinde yer alan memur alımı ilanlarında 60,65,70,75,80 KPSS puanına sahip olan kişilerin başvuruda bulunabileceği ilanlar da yer almakta. İşte en güncel İŞKUR memur alımı ilanları.