İŞKUR KAMU MEMUR ALIM İLANLARI 2025: 60, 65, 70, 75, 80 KPSS puanı ile memur alımı

İŞKUR üzerinden memur alımı ilanları güncellenmeye devam ediyor. Memur alımı ilanlarında KPSS şartları aranırken, kurum dışı ilanlarda KPSS şartı aranmayan iş fırsatları yer alabiliyor. İtfaiye eri, belediye memuru, zabıta memuru gibi birçok alanda alım yapılmakta. 60, 65, 70 ,75, 80 KPSS puanı ile çeşitli ilanlar İŞKUR üzerinden paylaşıldı. İşte en güncel memur alımı ilanları.
Kamu personel alımı ilanları, alım yapacak kurumların belirlediği tarihler aralığında başvuru ile gerçekleşiyor. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet adresinde yer alan memur alımı ilanlarında 60,65,70,75,80 KPSS puanına sahip olan kişilerin başvuruda bulunabileceği ilanlar da yer almakta. İşte en güncel İŞKUR memur alımı ilanları.
İŞKUR MEMUR ALIMI İLANLARI 2025
İŞKUR'un resmi internet adresi (www.iskur.gov.tr) üzerinde yer alan kamu memur alımı ilanları listesi şu şeklindedir;
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 16.04.2025
İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 21.03.2025
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 09.04.2025
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 14.03.2025
İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.03.2025
Muğla Datça Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2025
Osmaniye Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 14.03.2025
Zonguldak Belediyesi Memur Alım İlanı 09.04.2025
Hatay Arsuz Belediyesi Memur Alım İlanı 26.03.2025
Trabzon Vakfıkebir Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 19.03.2025
Bolu Gerede Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 28.03.2025
İstanbul Adalar Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.04.2025
TMSF Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) Sınav İlanı 04.04.2025
Ağrı Tutak Belediyesi Memur Alım İlanı 27.03.2025
İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 28.03.2025
Ankara Pursaklar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025
İstanbul Bakırköy Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 09.04.2025
İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 28.03.2025
İzmir Dikili Belediyesi Memur Alım İlanı 04.04.2025
İzmir Tire Belediyesi Memur Alım İlanı 09.04.2025
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 10.03.2025
Muğla Milas Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025
Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanı 09.04.2025
İzmir Bornova Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 11.04.2025
İzmir Tire Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 09.04.2025
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.04.2025
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Arşiv Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 31.03.2025
Erzincan Otlukbeli Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025
Malatya Pütürge Belediyesi Memur Alım İlanı 11.04.2025
Ordu Akkuş Belediyesi Memur Alım İlanı 11.04.2025
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alım İlanı 18.04.2025
Muğla Dalaman Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 16.04.2025
KPSS P1 NEDİR?
KPSS P1 puan türü; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.
KPSS P2 NEDİR?
KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır. P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.
KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.