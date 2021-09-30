Özgün İslamın şartı kaçtır? İslamın şartları nelerdir?
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İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın şartları nelerdir?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas), İslam nedir sorusuna, "İslâm: Allah’a ibadet edip, O’na hiç bir şeyi ortak koşmaman, namazını kılman, farz olan zekâtı vermen, hacca gitmen orucu tutmandır" yanıtını vermiştir. Peki İslam'ın şartı kaçtır ve İslam'ın şartları nelerdir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
İslamın şartı kaçtır? İslamın şartları nelerdir?
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İman; bir şeyi gönül huzuru ile benimseme, ona içten ve yürekten inanmadır.

İslâm'a göre iman, Peygamber Efendimizin Yüce Allah’tan getirdiklerinin doğru olduğunu kabul edip, onlara gönülden inanmaktır. Bir hadiste şöyle belirtilmektedir:

Hz. Peygamber, ashabı ile otururken beyaz elbise içerisinde bir adam gelir ve Hz. Peygamberin önüne diz çöküp oturur.

Rasulullah’a: “İman nedir?” der.

Rasulullah: "İman: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hayrına ve şerrine inanmandır" cevabını verir.

İmanın şartı kaçtır ve nelerdir?
ÖZGÜN
İmanın şartı kaçtır ve nelerdir?

Adam: "İslâm nedir?" der.

Rasulullah: "İslâm: Allah’a ibadet edip, O’na hiç bir şeyi ortak koşmaman, namazını kılman, farz olan zekâtı vermen, hacca gitmen orucu tutmandır" karşılığını verir.

Adam: "İhsan nedir?" der.

Rasulullah: "İhsan: Allah’ı görüyormuş gibi O’na ibadet etmendir. Her ne kadar sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor." diye cevap verir. Adam sonra çıkıp gider. (Buhârî, “İman”, 37; Müslim, “İman”, 1, 5).

İmanın şartı kaçtır?

İslam'ın şartı 5'tir. Peki İslam'ın şartları nelerdir?

  • 1- Kelime-i Şehadet getirmek,

  • "Eşhedü ellâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh"

  • 2- Namaz kılmak,
  • 3- Oruç tutmak ,
  • 4- Zekat vermek,
  • 5- Hacca gitmek.

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