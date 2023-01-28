Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre bugün batıda başlayan yağışlar yarın tüm yurtta etkili olacak. İstanbul'da da havaların soğuması ile yıllın ilk karı için bekleyişe başlandı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bugünden itibaren kışın başladığını söyleyen CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'İstanbul'da kar yağışı ne zaman olur?' sorusuna da yanıt verdi. Şen şu ifadeleri kullandı;

Kışın ortasındayız. Tam da şubatın ilk haftası, ortası sayılır. Bugünden itibaren kış başlıyor. Doğu da İç Anadolu'da kar yağışları başlıyor. İstanbul'da karla karışık yağmur var. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yağış var. İstanbul'da pazar günü 6 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da kar yağışı şu an için görünmüyor. İstanbul'un tepelerine kar yağabilir. Ne zaman? Pazartesi, pazar günü.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Kuvvetli kar yağışlarının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarasında bulunuldu. Kar yağışının akşam saatlerinde ise İç Anadolu'da kendisini göstereceği öğrenildi.







