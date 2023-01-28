|
Özgün

İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor

Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi özellikle henüz kar yüzü görmeyen İstanbul'da beklentiye neden oldu. Mevsimin ilk karının ne zaman yağacağını merak eden İstanbullular, hava durumu değerlendirmelerini yakından takip ediyor. İstanbul'da yılın ilk karı ne zaman yağacak?

08:59 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul kar yağışı

İstanbul kar yağışı

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre bugün batıda başlayan yağışlar yarın tüm yurtta etkili olacak. İstanbul'da da havaların soğuması ile yıllın ilk karı için bekleyişe başlandı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bugünden itibaren kışın başladığını söyleyen CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'İstanbul'da kar yağışı ne zaman olur?' sorusuna da yanıt verdi. Şen şu ifadeleri kullandı;

Kışın ortasındayız. Tam da şubatın ilk haftası, ortası sayılır. Bugünden itibaren kış başlıyor. Doğu da İç Anadolu'da kar yağışları başlıyor. İstanbul'da karla karışık yağmur var. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yağış var. İstanbul'da pazar günü 6 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da kar yağışı şu an için görünmüyor. İstanbul'un tepelerine kar yağabilir. Ne zaman? Pazartesi, pazar günü.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Kuvvetli kar yağışlarının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarasında bulunuldu. Kar yağışının akşam saatlerinde ise İç Anadolu'da kendisini göstereceği öğrenildi.



#kar yağışı
#istanbul kar yağışı
#istanbul hava durumu
#meteoroloji
2 saat önce
default-profile-img
İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki jet düştü: Ölü ve yaralılar var
Bu kavun ağaçta yetişiyor: Kilosuyla dikkat çekiyor görenler inanmaıyor
Tunceli’de özlenen kar yağışı başladı
Araç sahipleri dikkat: MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
Sakarya’da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.