İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ GELECEĞİN PİLOTLARINI YETİŞTİRİYOR

Sürekli büyüyen Sivil Havacılık sektöründe bilindiği üzere nitelikli pilot ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Ülkemiz ve dünya gençlerinin yoğun ilgi gösterdiği sektöre; nitelikli pilotlar yetiştirmek üzere RumeliSEM Uçuş Okulu kuruldu.

Nisan 2019’da yetkilerini alan RumeliSEM Uçuş Okulunda PPL(A), ATPL(A) Modüler ve Re-Take eğitimleri, "Üniversite ile Eş Zamanlı" Programlar ve " Çalışanlara Özel " programlar bulunuyor.

Uzman kadrosuyla, yüksek emniyet bilinciyle, sektör bilgisi ışığında, eğitim öğretimde etik değerli esas alarak , uluslararası standartlarda eğitim verilen İstanbul Rumeli Üniversitesi, RumeliSEM Uçuş Okulu ile büyüyor, geleceğin pilotlarını yetiştiriyor.





Temmuz ayında kayıt almaya başlanan PPL Eğitim Programı’na kayıtlar 30 Ağustos'a kadar devam edecek.







