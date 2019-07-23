ÖZGÜN HABERLER

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ GELECEĞİN PİLOTLARINI YETİŞTİRİYOR

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Sivil Havacılık alanındaki eğitim faaliyetlerini genişletiyor.

iLAN Diğer
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ GELECEĞİN PİLOTLARINI YETİŞTİRİYOR

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ GELECEĞİN PİLOTLARINI YETİŞTİRİYOR

Sürekli büyüyen Sivil Havacılık sektöründe bilindiği üzere nitelikli pilot ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Ülkemiz ve dünya gençlerinin yoğun ilgi gösterdiği sektöre; nitelikli pilotlar yetiştirmek üzere RumeliSEM Uçuş Okulu kuruldu.

Nisan 2019’da yetkilerini alan RumeliSEM Uçuş Okulunda PPL(A), ATPL(A) Modüler ve Re-Take eğitimleri, "Üniversite ile Eş Zamanlı" Programlar ve " Çalışanlara Özel " programlar bulunuyor.

Uzman kadrosuyla, yüksek emniyet bilinciyle, sektör bilgisi ışığında, eğitim öğretimde etik değerli esas alarak , uluslararası standartlarda eğitim verilen İstanbul Rumeli Üniversitesi, RumeliSEM Uçuş Okulu ile büyüyor, geleceğin pilotlarını yetiştiriyor.


Temmuz ayında kayıt almaya başlanan PPL Eğitim Programı’na kayıtlar 30 Ağustos'a kadar devam edecek.



Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.