Yeni Şafak’ın İstanbul yerel seçim sonuçları sayfası, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen seçimlerde kazanan belediye başkanını, adayların aldıkları oy sayıları ile il ve ilçe genel meclisi üyelerinin dağılımını detaylı bir şekilde sunuyor. İstanbul seçim sonuçları sayfamız seçime katılım oranı, toplam seçmen sayısının yanında kullanılan oy bunun yanda geçerli oy detaylı olarak görülmekte. İstanbul 2024 yerel seçim sayfası aynı zamanda belediye meclisi ile il genel meclis üye dağılımı grafiği netleşirken, İstanbul ilçeleri

nı ayrı ayrı analiz ederek, hangi ilçede hangi partinin adayının kazandığını, adayların oy dağılımlarını görme olacağı sunuyor. İşte İstanbul büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye seçim sonuçları.