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İstanbul Seçim Sonuçları 2024: İstanbul Oy Oranları Açılan Sandık Sonuçları

İstanbul belediye başkan adayları oy oranları 2024 yerel seçim sonuçları ile belli olmakta. İstanbul büyükşehir belediyesi için seçim Cumhur ittifakı AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçiyor. İstanbul seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, açılan sandık oranı, il, ilçe, genel meclisi, belediye meclisi seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları ile büyükşehir belediye başkanı kim oldu, seçimi kim hangi aday kazandı? sorularının cevabı, YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte netlik kazanıyor. İstanbul 2024 seçim sonuçları son durumu canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında.

22:24 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 22:26 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024
Yeni Şafak’ın İstanbul yerel seçim sonuçları sayfası, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen seçimlerde kazanan belediye başkanını, adayların aldıkları oy sayıları ile il ve ilçe genel meclisi üyelerinin dağılımını detaylı bir şekilde sunuyor. İstanbul seçim sonuçları sayfamız seçime katılım oranı, toplam seçmen sayısının yanında kullanılan oy bunun yanda geçerli oy detaylı olarak görülmekte. İstanbul 2024 yerel seçim sayfası aynı zamanda belediye meclisi ile il genel meclis üye dağılımı grafiği netleşirken, İstanbul ilçeleri
nı ayrı ayrı analiz ederek, hangi ilçede hangi partinin adayının kazandığını, adayların oy dağılımlarını görme olacağı sunuyor. İşte İstanbul büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye seçim sonuçları.

İstanbul Seçim Sonuçları 2024

31 Mart İstanbul yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından belli olmaya başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte İstanbul
, adayların ve partilerin oy oranları ile 31 Mart 2024 yerel seçim sonucuna göre İstanbul belediyesini kim kazandı, belediye başkanı kim oldu? sorusun cevabı da netlik kazanacak.

İstanbul Belediye Başkanı Adayları 2024

  • Murat Kurum AK Parti
  • Ekrem İmamoğlu CHP
  • Mehmet Satuk Buğra Kavuncu İYİ Parti
  • Meral Danış Beştaş DEM
  • Birol Aydın SP
  • Mehmet Altınöz YRP

İstanbul 2024 yerel seçim sonuçları adayların oy oranları

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da AK Parti adayı Murat Kurum, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldığı, adayların oy oranları, anlık oy dağılımları ile belediye meclisi seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM, Yeniden Refah Partisi olmak üzere seçime katılan partilerin kazandıkları meclis üyesi sayılarına Yeni Şafak seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul seçim sonuçları belediyeyi hangi partinin adayı kazandı?

İstanbul seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu %48,8 oy oranı ile İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilmişti. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ise oyların %48,6'sını almıştı.

Murat Kurum kimdir?

Murat Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1976'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara'da tamamlayan Kurum, 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde "Kentsel Dönüşüm" üzerine yapan Kurum, 1999 ile 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.

TOKİ Uygulama Daire Başkanlığında 2005 yılında uzman olarak çalışan Kurum, 2006-2009'da TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Murat Kurum 2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı. Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum, evli ve 3 çocuk babası.

Ekrem İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde 1970 yılında doğdu.

Trabzon Lisesinden mezun olan ve İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü bitiren İmamoğlu, aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.

Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

Ekrem İmamoğlu, 1992'de yüksek lisans öğrencisiyken aile şirketinde çalışmaya başladı. Ardından grup şirketlerinin yönetimini üstlenen İmamoğlu, konut ve kentsel planlama projeleri yürüttü.

İmamoğlu, 2009'da katıldığı CHP'de, Beylikdüzü ilçe örgütünün üyesi oldu. CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yapan İmamoğlu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen İmamoğlu, seçimi kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Partilerin oy pusulasındaki yerleri

Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle;

1 - AK Parti

2- İYİ Parti

3 - Sol Parti

4 - Büyük Birlik Partisi

5 - Memleket Partisi

6 - Anavatan Partisi

7 - DSP

8 - Yeniden Refah Partisi

9 - DEM Parti

10 - Türkiye Komünist Partisi (TKP)

11 - Anadolu Birliği Partisi

12 - Zafer Partisi

13 - Halkın Kurtuluş Partisi

14 - Türkiye Komünist Hareketi

15 - Bağımsız Türkiye Partisi

16 - Gelecek Partisi

17 - Yeni Türkiye Partisi

18 - CHP

19 - Emek Partisi

20 - HÜDA-Par

21 - Hak ve Özgürlükler Partisi

22 - Ocak Partisi

23 - Adalet Birlik Partisi

24 - Demokrat Parti

25 - Güç Birliği Partisi

26 - Millet Partisi

27 - Milli Yol Partisi

28 - Adalet Partisi

29 - Genç Parti

29 - Aydınlık Demokrasi Partisi

30 - MHP

31 - TİP

32 - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti)

33 - Saadet Partisi

34 - Vatan Partisi

Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Oy verme saatleri kaç?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.

İstanbul hakkında genel bilgiler

İstanbul, hem tarihi hem de kültürel zenginliği ile dünyanın en etkileyici şehirlerinden biridir. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bu eşsiz konumu, İstanbul'u "iki kıta üzerinde kurulu şehir" olarak tanımlar. İstanbul, tarih boyunca Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmış olup, bu dönemlerden kalan muazzam mimari yapılar, şehrin dört bir yanını süsler.

Tarih ve Kültür

İstanbul, 660'tan fazla yıl Osmanlı İmparatorluğu'na ve yaklaşık 1000 yıl da Bizans İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. Ayasofya, Sultanahmet Camii (Mavi Cami), Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı gibi dünyaca ünlü tarihi eserler, şehrin bu zengin geçmişinin tanıklarıdır. Bu yapılar, İstanbul'un tarihine, sanatına ve mimarisine ışık tutar.

Turizm

İstanbul, her yıl milyonlarca turisti ağırlar. Boğaz'ın büyüleyici manzarası, tarihi yarımadanın olağanüstü güzellikteki yapıları, hareketli sokakları ve çarşıları ile ünlüdür. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı gibi geleneksel pazar yerleri, alışveriş ve kültürel deneyimler sunar. Ayrıca, şehirde çok sayıda modern alışveriş merkezi, restoran, kafe ve gece kulübü bulunur.

Boğaz ve Kıyı Şeridi

İstanbul Boğazı, şehrin en önemli doğal güzelliklerinden biridir ve yemyeşil kıyı şeridi, yalılar, tarihi saraylar ve köprülerle süslüdür. Boğaz turu, İstanbul'u ziyaret edenlerin mutlaka yapması gereken aktivitelerden biridir.

Kültür ve Sanat

İstanbul, sanat galerileri, müzeleri, festival ve konserleri ile kültürel bir merkezdir. İstanbul Modern, Pera Müzesi ve Sakıp Sabancı Müzesi gibi kurumlar, hem yerel hem de uluslararası sanat eserlerini sergileyerek şehrin sanatsal yönüne katkıda bulunur. Uluslararası İstanbul Film Festivali, İstanbul Bienali ve İstanbul Caz Festivali gibi etkinlikler, şehrin kültürel hayatını renklendirir.

Eğitim ve Ekonomi

İstanbul, Türkiye'nin eğitim ve ekonomi alanlarında da lider şehirlerinden biridir. Çok sayıda üniversite, araştırma merkezi ve start-up şirketi ile İstanbul, ülkenin eğitim ve inovasyon merkezi olarak kabul edilir. Aynı zamanda, Türkiye'nin finans merkezi olup, yerli ve yabancı birçok şirketin merkez ofislerine ev sahipliği yapar.

İstanbul'un zengin tarihi, muhteşem doğal güzellikleri, canlı kültürel atmosferi ve modern yaşamı birleştiren dinamik yapısı, onu dünyanın en benzersiz şehirlerinden biri yapar. Her köşesi ayrı bir hikaye anlatan İstanbul, ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunar.


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İstanbul Seçim Sonuçları 2024: İstanbul Oy Oranları Açılan Sandık Sonuçları