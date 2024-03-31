İstanbul Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Belediye Başkanı Adayları 2024
- Murat Kurum AK Parti
- Ekrem İmamoğlu CHP
- Mehmet Satuk Buğra Kavuncu İYİ Parti
- Meral Danış Beştaş DEM
- Birol Aydın SP
- Mehmet Altınöz YRP
İstanbul 2024 yerel seçim sonuçları adayların oy oranları
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da AK Parti adayı Murat Kurum, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldığı, adayların oy oranları, anlık oy dağılımları ile belediye meclisi seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM, Yeniden Refah Partisi olmak üzere seçime katılan partilerin kazandıkları meclis üyesi sayılarına Yeni Şafak seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
İstanbul seçim sonuçları belediyeyi hangi partinin adayı kazandı?
İstanbul seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu %48,8 oy oranı ile İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilmişti. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ise oyların %48,6'sını almıştı.
Murat Kurum kimdir?
Murat Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1976'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara'da tamamlayan Kurum, 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde "Kentsel Dönüşüm" üzerine yapan Kurum, 1999 ile 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.
TOKİ Uygulama Daire Başkanlığında 2005 yılında uzman olarak çalışan Kurum, 2006-2009'da TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.
Murat Kurum 2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı. Kurum, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum, evli ve 3 çocuk babası.
Ekrem İmamoğlu kimdir?
Ekrem İmamoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde 1970 yılında doğdu.
Trabzon Lisesinden mezun olan ve İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü bitiren İmamoğlu, aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.
Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.
Ekrem İmamoğlu, 1992'de yüksek lisans öğrencisiyken aile şirketinde çalışmaya başladı. Ardından grup şirketlerinin yönetimini üstlenen İmamoğlu, konut ve kentsel planlama projeleri yürüttü.
İmamoğlu, 2009'da katıldığı CHP'de, Beylikdüzü ilçe örgütünün üyesi oldu. CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yapan İmamoğlu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.
2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen İmamoğlu, seçimi kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Partilerin oy pusulasındaki yerleri
Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle;
1 - AK Parti
2- İYİ Parti
3 - Sol Parti
4 - Büyük Birlik Partisi
5 - Memleket Partisi
6 - Anavatan Partisi
7 - DSP
8 - Yeniden Refah Partisi
9 - DEM Parti
10 - Türkiye Komünist Partisi (TKP)
11 - Anadolu Birliği Partisi
12 - Zafer Partisi
13 - Halkın Kurtuluş Partisi
14 - Türkiye Komünist Hareketi
15 - Bağımsız Türkiye Partisi
16 - Gelecek Partisi
17 - Yeni Türkiye Partisi
18 - CHP
19 - Emek Partisi
20 - HÜDA-Par
21 - Hak ve Özgürlükler Partisi
22 - Ocak Partisi
23 - Adalet Birlik Partisi
24 - Demokrat Parti
25 - Güç Birliği Partisi
26 - Millet Partisi
27 - Milli Yol Partisi
28 - Adalet Partisi
29 - Genç Parti
29 - Aydınlık Demokrasi Partisi
30 - MHP
31 - TİP
32 - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti)
33 - Saadet Partisi
34 - Vatan Partisi
Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.
Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
Oy verme saatleri kaç?
YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.
İstanbul hakkında genel bilgiler
İstanbul, hem tarihi hem de kültürel zenginliği ile dünyanın en etkileyici şehirlerinden biridir. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bu eşsiz konumu, İstanbul'u "iki kıta üzerinde kurulu şehir" olarak tanımlar. İstanbul, tarih boyunca Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmış olup, bu dönemlerden kalan muazzam mimari yapılar, şehrin dört bir yanını süsler.
İstanbul, 660'tan fazla yıl Osmanlı İmparatorluğu'na ve yaklaşık 1000 yıl da Bizans İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. Ayasofya, Sultanahmet Camii (Mavi Cami), Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı gibi dünyaca ünlü tarihi eserler, şehrin bu zengin geçmişinin tanıklarıdır. Bu yapılar, İstanbul'un tarihine, sanatına ve mimarisine ışık tutar.
İstanbul, her yıl milyonlarca turisti ağırlar. Boğaz'ın büyüleyici manzarası, tarihi yarımadanın olağanüstü güzellikteki yapıları, hareketli sokakları ve çarşıları ile ünlüdür. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı gibi geleneksel pazar yerleri, alışveriş ve kültürel deneyimler sunar. Ayrıca, şehirde çok sayıda modern alışveriş merkezi, restoran, kafe ve gece kulübü bulunur.
İstanbul Boğazı, şehrin en önemli doğal güzelliklerinden biridir ve yemyeşil kıyı şeridi, yalılar, tarihi saraylar ve köprülerle süslüdür. Boğaz turu, İstanbul'u ziyaret edenlerin mutlaka yapması gereken aktivitelerden biridir.
İstanbul, sanat galerileri, müzeleri, festival ve konserleri ile kültürel bir merkezdir. İstanbul Modern, Pera Müzesi ve Sakıp Sabancı Müzesi gibi kurumlar, hem yerel hem de uluslararası sanat eserlerini sergileyerek şehrin sanatsal yönüne katkıda bulunur. Uluslararası İstanbul Film Festivali, İstanbul Bienali ve İstanbul Caz Festivali gibi etkinlikler, şehrin kültürel hayatını renklendirir.
İstanbul, Türkiye'nin eğitim ve ekonomi alanlarında da lider şehirlerinden biridir. Çok sayıda üniversite, araştırma merkezi ve start-up şirketi ile İstanbul, ülkenin eğitim ve inovasyon merkezi olarak kabul edilir. Aynı zamanda, Türkiye'nin finans merkezi olup, yerli ve yabancı birçok şirketin merkez ofislerine ev sahipliği yapar.
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