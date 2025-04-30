İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem şehirde panik yarattı. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi, park ve bahçelerde çadırlar kuruldu. Öte yandan okullar 2 gün tedbir amaçlı tatil edildi. İstanbul'daki okullarda hasar olup olmadığı merak ediliyordu. İstanbul Valisi Davut Gül'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise dün yaptığı açıklamada "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" bilgisini paylaşmıştı.