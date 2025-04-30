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6.2'lik İstanbul depreminde hasar gören okullar boşaltıldı

6.2'lik İstanbul depreminde hasar gören okullar boşaltıldı

15:4330/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yusuf Tekin
Yusuf Tekin

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından okullarda hasar olup olmadığı merak ediliyordu. İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen depremler sonrası 3'ü tarihi 4 okul binasının boşaltıldığını duyurdu. Peki, İstanbul depreminde hasar gören okullar hangileri?

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem şehirde panik yarattı. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi, park ve bahçelerde çadırlar kuruldu. Öte yandan okullar 2 gün tedbir amaçlı tatil edildi. İstanbul'daki okullarda hasar olup olmadığı merak ediliyordu. İstanbul Valisi Davut Gül'den konuyla ilgili açıklama geldi.

OKULLARDA HASAR VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hasar alan okullara ilişkin konuştu. Tekin, 3'ü tarihi 4 okul binasının boşaltıldığını açıkladı.

2 BİN 928 BİNA AZ HASARLI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise dün yaptığı açıklamada "İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" bilgisini paylaşmıştı.




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