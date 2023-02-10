6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından 10 şehir büyük hasar aldı. Yarıyıl tatili dönüşü, önce yurt genelinde kar sebebiyle İstanbul’da ve Ankara’da okulların tatil edilmesi kararı alınmıştı. Okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine önce kar sonrasında ise deprem nedeniyle ara verildi. Yarıyıl tatili dönüşü 2. dönem başlangıcı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ertelendi. İstanbul'da okulların ne zaman açılacağı da belli oldu.

İSTANBUL'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'da okullar açıklanan son bilgiye göre 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak. Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı. Buna göre; 81 il genelinde tüm okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.

Bakan Özer, açıklamasında "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

OKULLARDA TATİL UZADI MI, KAÇ GÜN OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ülke genelindeki okullarda 13 Şubat’a kadar okulların tatil olacağı bilgisini paylaştı.

Afet bölgesindeki okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerine 20 Şubat tarihine kadar ara verildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "10 ilde eğitim ve öğretime 2 hafta ara verilmiştir." dedi.

HANGİ İLLERDE DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI?

Afet bölgesi ilan edilen iller ise şu şekilde; Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman

Bu iller dışında Örneğin İstanbul-Ankara gibi illerde okullarda deprem nedeniyle tatil 13 Şubat’a kadar sürecek.







