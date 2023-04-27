Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara dahil 16 şehir için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor." ifadelerini kullandı. Ankara'da ise perşembe günü görülmesi beklenen kuvvetli yağışların sele neden olabileceği belirtildi.

İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada megakentte kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Vatandaşların tedbirli olmasını isteyen Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım."

AVRUPA'YA GEÇİŞLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Kentin Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, yollarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolunda, ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle D-100 kara yolunda Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları, TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ile Çamlıca Gişeler arasında trafik adım adım ilerliyor.

BİRİKEN SULAR SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR

Yağışın aralıklarla devam ettiği D-100 kara yolu Tuzla-Kadıköy arasında da yer yer trafik yoğunluğu mevcut. TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli-Ataşehir arasında, TEM bağlantı yolları ile sahil hattında trafikte yoğunluk gözleniyor. Kentin Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Avrupa Otoyolu ile Büyük İstanbul Otogarı yolundaki trafikte de yoğunluk yaşanıyor. Sağanak nedeniyle yollarda biriken sular, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

AVCILAR VE ESENYURT'TA YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Büyükdere Caddesi'ndeki Gültepe Kavşağı'nda, D-100 kara yolunun Edirnekapı mevkisinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğunluk sürüyor. Yağış, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'da da etkili oluyor. Büyükçekmece'de bazı alt geçit ve yollarda su birikintileri oluştu. D-100 kara yolunun Küçükçekmece istikametinde de trafik yoğunluğu devam ediyor. Esenyurt Haramidere bağlantı yolundaki trafikte de sağanağın etkisiyle yoğunluk görülüyor.







