Özgün İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe Maç Özeti İzle (VİDEO)
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İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe Maç Özeti İzle (VİDEO)

Spor Toto Süper Lig 12. haftasında İstanbulspor Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Fenerbahçe'yi ağırladı. 7 golün olduğu maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkararak puanını 26'ya çıkardı. İstanbulspor ise 8 puanla 18. sırada yer aldı. Beşiktaş'ın eski golcüsü Michy Batshuayi hat-trick yaparak maça damga vurdu. İstanbulspor - Fenerbahçe maç özeti ve Spor Toto Süper Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe Maç Özeti İzle (VİDEO)
Fenerbahçe İstanbulspor

Spor Toto Süper Lig 12. haftası bolca golün bulunduğu maçlara sahne oldu. Fenerbahçe İstanbulspor'u 5-2'lik farklı skorla mağlup etti. Maçın golleri Fenerbahçe'e dakika 18', 49', 88, Michy Batshuayi (3), 36' İrfan Can Kahveci ve 86' Enner Valencia'dan geldi. İstanbulspor'da golleri dakika 47' ve 67'de Jetmir Topalli(2) kaydetti. İşte özet...

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

İstanbulspor - Fenerbahçe maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

LİGDE ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Fenerbahçe, İstanbulspor galibiyetiyle kazanma serisini sürdürdü.

Ligde sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet serisini İstanbulspor'a karşı da devam ettirdi.

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 maç kazandı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 4 maçta 14 gol atarak skorer bir görüntü çizdi.

LİGDE 4. KEZ 5 VE ÜZERİ GOL

Fenerbahçe, bu sezon ligde attığı gollerle dikkat çekti.

Geride kalan dönemde 11 maçta 34 gole imza atan sarı-lacivertliler, 4 müsabakada 5 ve üzeri gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 6, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor filelerine ise 5'er gol bıraktı.

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