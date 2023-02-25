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İzmir’de depremde ağır hasar alan binaların yıkımı tamamlandı

Ege Denizi’nde 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51’de Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi’nin 23 kilometre açığında 16,54 kilometre derinlikte kırılan fayın neden olduğu 6,6 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 15 saniye sürdü. Yaklaşık 28 ay önce meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6,6 büyüklüğündeki depremin yaraları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle sarılsa da kaybedilen canların acısı hala tazeliğini koruyor. Peki İzmir depreminde kaç bina hasar gördü? İşte sorunun cevabı.

10:32 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İzmir depreminde kaç bina hasar gördü?

İzmir depreminde kaç bina hasar gördü?

30 Ekim günü İzmir merkezli meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan binaların yıkım süreci tamamlandı. Ağır hasarlı olan 633 binadan 58’i kültürel varlık olarak tescillenmesi nedeniyle yıkılamadığı bildirilirken, geri kalan 575 yapımı yıkım sürecinin tamamlandığı aktarıldı.

İZMİR DEPREMİNDE KAÇ BİNA HASAR GÖRDÜ?

Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından il genelinde 184 bin 685 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 9 bin 49 yapının depremden etkilendiği tespit edilirken, acil yıkılmasına karar verilen 35 binanın yıkımı gerçekleşti; 175 bin 636 yapının ise hasarsız olduğu belirlendi.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremde ağır hasar aldığı belirlenen 633 binadan 58’inin kültürel varlık olarak tescillenmesi nedeniyle yıkılamadığı, geri kalan 575 binanın da yıkım sürecinin tamamlandığı öğrenildi.



#İzmir
#deprem
#Seferhisar
#bina
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İzmir’de depremde ağır hasar alan binaların yıkımı tamamlandı
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