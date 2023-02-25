İzmir depreminde kaç bina hasar gördü?
30 Ekim günü İzmir merkezli meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan binaların yıkım süreci tamamlandı. Ağır hasarlı olan 633 binadan 58’i kültürel varlık olarak tescillenmesi nedeniyle yıkılamadığı bildirilirken, geri kalan 575 yapımı yıkım sürecinin tamamlandığı aktarıldı.
İZMİR DEPREMİNDE KAÇ BİNA HASAR GÖRDÜ?
Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından il genelinde 184 bin 685 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 9 bin 49 yapının depremden etkilendiği tespit edilirken, acil yıkılmasına karar verilen 35 binanın yıkımı gerçekleşti; 175 bin 636 yapının ise hasarsız olduğu belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremde ağır hasar aldığı belirlenen 633 binadan 58’inin kültürel varlık olarak tescillenmesi nedeniyle yıkılamadığı, geri kalan 575 binanın da yıkım sürecinin tamamlandığı öğrenildi.