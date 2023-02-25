İzmir depreminde kaç bina hasar gördü?

Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından il genelinde 184 bin 685 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 9 bin 49 yapının depremden etkilendiği tespit edilirken, acil yıkılmasına karar verilen 35 binanın yıkımı gerçekleşti; 175 bin 636 yapının ise hasarsız olduğu belirlendi.