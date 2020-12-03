Kablonet Hayata Renk Katan Kampanya ile 50 Mbps’ye Varan Hızda Fiber İnternet

Türksat A.Ş uydularından güç alarak Türkiye’de kendine özgü kablo altyapısıyla hizmet veren Kablonet internet servisi kampanyalarıyla yeni müşterileri kendine çekmeye devam ediyor. Hayata renk katan kampanya adı altında çıkarılan bu kampanya içeriğinde kullanıcılar;

· Analog KabloTV

· KabloTV Üst Paket

· Vizioon Sinema Paketi

· 50 Mbps’ye Kadar Akıllı Sınırsız Kablonet

· KabloBulut 25 Gb

Hizmetlerinden faydalanabiliyor. Tüm bunların yanı sıra COVID-19 pandemi sürecinden dolayı evlerimize kapandığımız bu günlerde çocuklarımızın dersleri de online ortamda EBA ve televizyonda EBA TV üzerinden canlı olarak yapılmakta. Kablonet’in yüksek hızdaki interneti ve EBA TV içeren KabloTV hizmeti ile minikler eğitimlerinden geri kalmayacak, derslerini kesintisiz olarak takip edebilecekler.

Kablonet Hız Seçenekleri

Fiber hızda kablolu internet hizmeti almak isteyen kullanıcılar ihtiyaçlarına göre geniş internet paketleri arasından seçimlerini yapabilirler. Türksat Kablonet ile 16 Mbps’den 100 Mbps’ye kadar her türlü internet hızı seçeneği bulunurken özel ihtiyaçlara yönelik olarak sunulan Simetrik İnternet, Statik IP, Nitro Upload vb. gibi ekstra seçenekler de mevcut. Bu paketleri alarak internet hız testi sonuçlarında daha yüksek değerler elde edebilirsiniz.

Kablonet İnterneti Kullanmanın Farkları Nelerdir?

Kablonet hizmetinde internet telefon hattı aracılığıyla değil, Türksat’ın kendine özgü KabloTV altyapısı üzerinden sağlanır. Bu bağlamda Kablonet, diğer internet sağlayıcılarından farklı bir altyapı imkanı sunmaktadır. Bu altyapının farkı nedir diyecek olursanız; standart telefon altyapısından farklı olarak Kablonet altyapısı çevresel iklim koşullarından etkilenmez. Buna bağlı olarak internet hızınızda, ping değerlerinizde ve web deneyiminizde bu etkenlerin negatif yansımadığını görürsünüz. Bu durum kesintisiz internet keyfini yaşamanıza olanak sağlar. Eski adı Uydunet olan Kablonet, ev interneti almak isteyen kullanıcılar için ışık hızında fiber internet hizmetini yüzde yüz müşteri memnuniyeti hedefiyle sağlamaktadır.

Kablonet Hangi İllerde Var?

Kablonet günümüzde Türkiye’nin 24 ili ve bu illerin bazı ilçelerinde altyapısı olan bir internet servis sağlayıcısıdır. Bu iller alfabetik sırayla Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak'tır. Türkiye’nin 81 iline kablolu internet altyapısını ulaştırmak isteyen kablonet, her geçen gün altyapı çalışmalarını hızlandırmaya devam ediyor.

Kablonet abonesi olmak için online başvuru formunu superkablonet.com sitesi üzerinden doldurabilirsiniz.