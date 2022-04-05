Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Kadir Gecesi Ramazanın kaçıncı günüdür? 2022 Kadir Gecesi tarihi
ÖZGÜN HABERLER

Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günüdür? 2022 Kadir Gecesi tarihi!

Mübarek Ramazan ayının ilk haftasını yaşarken Ramazan ayı içinde yaşanan en özel ve en anlamlı gün olan Kadir Gecesi ile ilgili sorular araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının içinde bulunan Kadir gecesinin Ramazan'ın kaçıncı günü olduğu sorusu merak kazandı. Peki, 2022 Kadir gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı günü oluyor?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadir gecesi Ramazan Ayının kaçıncı gününe denk geliyor?
kadir gecesi hangi gün

Kadir Gecesi, Ramazan ayı münasebetiyle, Kur'an-ı Kerim'in İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığı gece olması nedeniye büyük bir öneme sahiptir. Kadir gecesinde yapılan ibadetler ve dualar çok makbuldür. Müslümanlar Kadir gecesi için özel bir hazırlık yapmak adına Ramazan ayının kaçıncı gününün Kadir gecesi olduğunu araştırıyor.

KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜDÜR?

Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

KADİR GECESİNDE OKUNMASI GEREKEN DUALAR

  • Kadir Gecesi'nde yapılacak en mühim ibâdetlerden biri duâdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de bize aşağıdaki duayı yapmamızı tavsiye etmişlerdir.
  • Hz. Ayşe şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.
  • "Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"
  • Anlamı: "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu.
  • (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi’nde Kur’an’ı Hz. Peygamber’e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir.

Kadir kelimesi sözlükte, “güç, şeref, hüküm, kıymet” anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece” manasında kullanılmaktadır.

Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. Kadir Gecesi’nin kıymeti ise Kur’an’dan gelmektedir. Çünkü Yüce Allah’ın insanlara son hitabı ve evrensel mesajı olan Kur’an bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gece; kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur’an’la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed’in (s.a.s.) risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir.

İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur’an’da Kadir Gecesi’nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, “…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.” (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yapmaktadır. Bin ay yaklaşık seksen yıl, seksen yıl ise bir ömürdür. Bunun için Kadir Gecesi’nde yapılan ibadet ve taatler seksen yıllık bir ömür boyunca yapılanlara bedeldir. Her ne kadar bazı âlimlere göre bu ifadeler kesretten kinaye olsa da, bir yönüyle Allah’ın rahmetinin ve lütfunun da bir tecellisi, müminler için geri çevrilmeyecek bir kapı niteliğindedir. Bir hadis-i şerifte geçmiş ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanmalarına karşılık Müslümanlara da Kadir Gecesi’nin verildiği belirtilmiştir. (Malik, İ’tikaf, 6. Ayrıca geniş bilgi için bkz. Mustafa Uzun, “Kadir Gecesi”, DİA, XXIV, 124-125.) Bu hususiyet başka hiçbir geceye verilmemiştir. Öte yandan Kur’an’da dile getirilen ilahi müjdeler, başta Hz. Cebrail olmak üzere meleklerin fecre kadar yeryüzünde dualara, zikirlere ve tilavetlere ortak olmalarıyla taçlandırılmaktadır.

Ramazan ayında çekilecek tesbihler, zikirler: Peygamberimiz (sav.)'in Ramazan Duası
ÖZGÜN
Ramazan ayında çekilecek tesbihler, zikirler: Peygamberimiz (sav.)'in Ramazan Duası
Türk Büyükelçiliği Kieve döndü

Türk Büyükelçiliği Kiev'e döndü

G​eçici bir süre için Çernivtsi kentine taşınmıştı.
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olundu.
Obamanın yanında forsu söndü: ABD Başkanı Biden eski başkanın yanında gölgede kaldı

"Hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı."

İSKİ'nin talebi kabul edildi.

'En korkunç savaş suçları işleniyor.'

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

Türkiye'de en çok satılan otomotiv markaları.
Süper Lig <br>kulübünün sahibi olabilir

Süper Lig
kulübünün sahibi olabilir

​Barış görüşmeleri için geldiği Türkiye'den ayrılmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.