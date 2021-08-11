Kamu işçilerine ne kadar zam yapıldı? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, işçi sendikaları başkanları ile bir araya gelerek en düşük kamu işçisi çalışanının maaşını açıkladı. Seyyanen zam ve ardından 2022 yılında gerçekleştirilecek olan zammı duyuran Bakan Bilgin, şimdiye kadar yapılan en yüksek seyyanen zam olduğunu hatırlattı.

KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4.100 TL'ye yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı içi %12, diğer 6 ayı için ise %5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklaması şöyle:

"Toplu sözleşme imzasını burada atmak istedik. Türkiye tarihsel olarak zor bir coğrafyada bulunan bir ülke. Bu ülkenin sorun çözme kabiliyeti çok yüksek. Finansal krizler çıkararak, Akdeniz'de Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara Türkiye'nin her zaman vereceği bir cevabı vardır. Türkiye bölgesel bir güç olmuştur. Türkiye büyüdükçe uzun vadeli büyümeyi sağlıklı sürdürmenin yolu birkaç yıl bunu devam ettirmektir. Yüzde 5, 7 büyüdük dediğimiz zaman bu refah yaratacaktır. Bu toplu pazarlığın geldiği aşamada ümit ediyorum, çalışan ve kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya geldik. Türkiye çalışanları enflasyona ezdirmeyecek. Bunları dikkate alarak emeğin korunmasını kapsayacak bir toplu sözleşmeye dönüştürmek için meseleye yaklaştık. En düşük ücrete 500 lira düzeltme yaptık. Bunu çok önemli buluyorum. Seyyanen yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim. Toplam işçilerimizle yaptığımız pazarlık sonucundan da bu rakam etkilenecek. Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz toplu sözleşmede istifade etmiştir. İlk 6 ay için 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam artı enflasyon zammı yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Oldukça ciddi bir artıştır. Kamuya bir maliyeti vardır. Bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı Türk ekonomisi imkanları içerisinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bütün bu ücret artış oranları sosyal haklara ve yardımlara yansıdı."