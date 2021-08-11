Özgün Kamu işçilerine ne kadar zam yapıldı? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
ÖZGÜN HABERLER

Kamu işçilerine ne kadar zam yapıldı? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Kamu işçi maaş zam oranı ne kadar oldu? Bakan Bilgin kamu işçileri zam oranını açıkladı. Gelişmenin ardından kamu işçisi zam oranı ile ortaya çıkan maaşının ne kadar olduğu merak kazandı. Peki,

En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu, kaç TL seyyanen zam yapıldı? Peki, en düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu, kaç TL zam yapıldı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamu işçilerine ne kadar zam yapıldı? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
maaş

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, işçi sendikaları başkanları ile bir araya gelerek en düşük kamu işçisi çalışanının maaşını açıkladı. Seyyanen zam ve ardından 2022 yılında gerçekleştirilecek olan zammı duyuran Bakan Bilgin, şimdiye kadar yapılan en yüksek seyyanen zam olduğunu hatırlattı.

KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4.100 TL'ye yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı içi %12, diğer 6 ayı için ise %5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklaması şöyle:

"Toplu sözleşme imzasını burada atmak istedik. Türkiye tarihsel olarak zor bir coğrafyada bulunan bir ülke. Bu ülkenin sorun çözme kabiliyeti çok yüksek. Finansal krizler çıkararak, Akdeniz'de Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara Türkiye'nin her zaman vereceği bir cevabı vardır. Türkiye bölgesel bir güç olmuştur. Türkiye büyüdükçe uzun vadeli büyümeyi sağlıklı sürdürmenin yolu birkaç yıl bunu devam ettirmektir. Yüzde 5, 7 büyüdük dediğimiz zaman bu refah yaratacaktır. Bu toplu pazarlığın geldiği aşamada ümit ediyorum, çalışan ve kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya geldik. Türkiye çalışanları enflasyona ezdirmeyecek. Bunları dikkate alarak emeğin korunmasını kapsayacak bir toplu sözleşmeye dönüştürmek için meseleye yaklaştık. En düşük ücrete 500 lira düzeltme yaptık. Bunu çok önemli buluyorum. Seyyanen yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim. Toplam işçilerimizle yaptığımız pazarlık sonucundan da bu rakam etkilenecek. Yüzde 34.62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz toplu sözleşmede istifade etmiştir. İlk 6 ay için 12, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam artı enflasyon zammı yapıldı. Tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27.10 oldu. Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Oldukça ciddi bir artıştır. Kamuya bir maliyeti vardır. Bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı Türk ekonomisi imkanları içerisinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bütün bu ücret artış oranları sosyal haklara ve yardımlara yansıdı."

Abone Ol Google News
Ağaçlar PKKnın emriyle yakıldı

'Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı'

​PKK'dan kaçan Biçer örgütün kirli yüzünü anlattı.
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem.
Sosyal medyayaolumlu bakmıyorum

'Sosyal medyaya
olumlu bakmıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

​İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı.

Bozkurt savaş alanı gibi

Bozkurt savaş alanı gibi

​Sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirdi.

​Bozkurt Belediye Başkanı Yanık: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Antalya'yı duman kapladı

Antalya'yı duman kapladı

Burdur'da çıkan orman yangını neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.