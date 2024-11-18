Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu illerimiz için yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada "kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

OKULLARDA KAR TATİLİ OLDU MU?

Okullarda kar tatili olup olmadığı Milli Eğitim Bakanlığı ve illerin valilikleri tarafından duyuruyor. 18 Kasım 2024 Pazartesi günü kar tatili olduğu bildirilen ilimiz bulunmuyor. Kar tatili haberleri oldukça içeriğimiz güncellenecektir.

BU GECE BAŞLIYOR

Meteorolojinin doğu illeri için yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde (18.11.2024 Pazartesi günü) beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Malatya ve Adıyaman çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunun, Tunceli'nin ve Bingöl'ün kuzeyinin, Bitlis'in güneyinin ve Hakkari'nin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri rakımlı) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Yurdun geniş kesiminde sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 6 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller sırasıyla Adana, Antalya, Hatay, K.Maraş, Osmaniye ve Mersin oldu. Yapılan açıklamada su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış var. Yağmur, Antalya Mersin Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli. Bitlis Van Hakkâri civarında karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık doğu kesimlerde 2-4 derece azalacak.







