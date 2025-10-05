KASIM ARA TATİL TARİHLERİ 2025: Okullar ne zaman tatil olacak, kasım ara tatili ayın kaçında?

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte gözler ara tatil takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin dinlenme ve motivasyon süreci olarak gördüğü ara tatil tarihlerini açıkladı. Öğrenciler, yılın ilk molası için geri sayıma başlarken, veliler de tatil planlarını MEB takvimine göre şekillendiriyor.
Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler ders temposuna alışmaya çalışırken, veliler ve çocuklar şimdiden ilk ara tatili merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2025-2026 eğitim yılında ara tatil tarihleri netleşti. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İlk ara kasım ayında verilecek. Ara tatiller 1 hafta sürerken yarıyıl tatili 2 hafta boyunca devam edecek. MEB 2025-2026 eğitim yılında sömestr 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.