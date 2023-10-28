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Askerlik yerleri açıklandı! Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 dönemi celp sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 27 Ekim Cuma günü erişime açıldı. Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 dönemi celp yerleri nereden öğrenilir? İşte e-Devlet askerlik sorgulama ekranı...

10:42 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 10:42 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Askerlik yerleri

Askerlik yerleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kasım ayı seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde adaylarla paylaşıldı. Askere gidecek olan adaylar, tarihin yaklaşmasıyla birlikte "askerlik yerleri nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı.

Kasım ve Aralık Ayı Askerlik Yerleri Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 27 Ekim Cuma günü erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

Askerlik Yerleri Nasıl Sorgulanır?

E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023



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