2025 Kaymakamlık/2 sınavı başvurusu başladı: Kaymakamlık başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?

17:4626/10/2025, Pazar
Kaymakamlık/2 sınavı başvuru tarihi
Kaymakamlık/2 sınavı başvuru tarihi

ÖSYM tarafından düzenlenenen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru işlemleri başladı. Sınava başvurular 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sınava girecek adaylar bin 250 TL sınav ücreti yatıracak. Peki Kaymakamlık sınavı 2 ne zaman?

Kaymakamlık sınavı, İçişleri Bakanlığı tarafından kaymakam adaylarını seçmek amacıyla yapılan bir kamu personeli sınavıdır. Sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenir. ÖSYM tarafından yapılacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvuru süreci başladı. Adaylar sınav başvurularını 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kaymakamlık sınavı ne zaman?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2), 6 Aralık 2025 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 23 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-Kaymakamlık/2 Sınavı Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

Kaymakamlık sınav ücreti ne kadar?

Sınava girecek adaylar 1.250,00 TL sınav ücretini, 23-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklardır (https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr). Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Bakanlık sorumlu olmayacaktır.

#Kaymakamlık sınavı
#Kaymakamlık sınav ücreti
#ÖSYM
