Kaymakamlık sınavı, İçişleri Bakanlığı tarafından kaymakam adaylarını seçmek amacıyla yapılan bir kamu personeli sınavıdır. Sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenir. ÖSYM tarafından yapılacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvuru süreci başladı. Adaylar sınav başvurularını 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kaymakamlık sınavı ne zaman?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2), 6 Aralık 2025 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 23 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-Kaymakamlık/2 Sınavı Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

Kaymakamlık sınav ücreti ne kadar?