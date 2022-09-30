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Kayseri Süper Amatör Küme 4. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme'de heyecan devam ediyor. Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 3. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 4. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı. İşte Kayseri Süper Amatör Küme 4. hafta maçları ve hakemler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseri Süper Amatör Küme 4. haftanın maç programı ve hakemleri belli oldu
Kaseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 3. hafta maçları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı. Kayseri Süper Amatör Küme'de 2022-2023 futbol sezonunda üçüncü hafta geride kaldı. Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 4. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME 4. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLERİ

Kayseri Süper Amatör Küme'de yarın ve Pazar günü oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. İlk 3 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde;

01 Ekim 2022 Cumartesi

Simya Koleji-Özvatan Gençlikspor: Esat Sabuncu

Trend Gayrimenkul-Kayseri Yolspor: Hacı Güverti

02 Ekim 2022 Pazar

Argıncıkspor-Kayseri Şekerspor: Ahmet Pakırcı

G. O. Paşaspor-Akkışlaspor: Erol Eroğlu

Amaratspor-Kayserigücü FK: Erdem Sarıaslan

Başakpınar Belediyespor-Gençlerbirliği: Hakan Çam

Yemlihaspor-Kocasinan Şimşekspor: Kemal Hattatioğlu

Erciyes Esen Makina-Kocasinan Ülküspor: Hacı Mehmet Ekmekyermez

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