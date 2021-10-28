Özgün Kenzül-arş isminde mesur bir dua var mıdır?
DİNİ BİLGİLER

Kenzü’l-arş isminde me’sûr bir dua var mıdır?

Sözlük anlamı ile dua 'çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek' demektir. Dini bir terim olarak ise, insanın bütün benliğiyle Allah’a yönelerek maddî ve manevî isteklerini O’na arz etmesidir. Temeli, insanın Allah’a hâlini arz etmesi ve O’na niyazda bulunması olduğuna göre dua, Allah ile kul arasında bir irtibattır. Peki kenzü’l-arş isminde me’sûr bir dua var mıdır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kenzü’l-arş isminde me’sûr bir dua var mıdır?
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"Kenzü’l-arş isminde me’sûr bir dua var mıdır?" sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İşte Diyanetin cevabı

  • "‘Kenzü’l-arş’ ismiyle bazı kitaplarda yer alan bu dua, birçok âyet ve hadisten devşirilerek edebi bir metne dönüştürülmüş ve “Cebrail’in kanadına yazılı isminin hatırı için” gibi sahih kaynaklarda karşılığı ve yeri olmayan ifadelerle süslenmiştir. Bu duayı okuyan kimsenin, kıyamet gününde yüzünün ayın on dördü gibi parlayacağına; hasta ise iyileşeceğine; cinden ve şeytanın şerrinden, sancı ve hastalıklardan emin olacağına ve kayıp ise ailesine sağ salim kavuşacağına inanılmaktadır. Ancak okunan bu dua metnini, arzu edilen söz konusu hususları temin eden özel bir dua olarak nitelemek doğru değildir.
  • Zira sahih kaynaklarda böyle bir bilgi yer almamaktadır. Öte yandan genel olarak dua, arzu edilene ulaşmanın aracı ise de, “Kim ömründe bir kere bu duayı okursa istediğini elde eder” şeklinde özelleştirilen bir dua metni ve böyle bir anlayış İslamî açıdan kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Bununla birlikte dua olarak okunmasında sakınca yoktur."
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