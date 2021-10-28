Kenzü’l-arş isminde me’sûr bir dua var mıdır?

Sözlük anlamı ile dua 'çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek' demektir. Dini bir terim olarak ise, insanın bütün benliğiyle Allah’a yönelerek maddî ve manevî isteklerini O’na arz etmesidir. Temeli, insanın Allah’a hâlini arz etmesi ve O’na niyazda bulunması olduğuna göre dua, Allah ile kul arasında bir irtibattır. Peki kenzü’l-arş isminde me’sûr bir dua var mıdır?