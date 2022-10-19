Hangi maçlar var? İşte Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maç programı

Futbolseverler, Katar'da 20 Kasım Pazar günü başlayacak FIFA Dünya Kupası öncesinde Spor Toto Süper Lig'de yapılacak maçlar, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası mücadeleleriyle adeta futbola doyacak.
Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası öncesi zirve mücadelesi veren takımlar kritik maçlara çıkacak. Söz konusu süreçte ligin 11. haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak.
Süper Lig 11. hafta maç programı
Ligde zirve yarışı veren iki takım Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, 22 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Sezonun 13. haftasında ise derbi mücadelesi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray, Beşiktaş'ı 5 Kasım Cumartesi günü konuk edecek. Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer mücadele ise 14. haftadaki Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı olacak. Ligde daha önce şampiyonluk yaşamış ve bu sene de aynı iddiayı sürdüren iki takım, 12 Kasım Cumartesi günü kozlarını paylaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası maç programı
Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası'nda da futbolun heyecanını yaşıyor. Mücadelesi devam eden kupanın 3. eleme turunda bugün ve yarın toplam 26 karşılaşma yapılacak.
Kupada maçları 8-10 Kasım tarihlerinde yapılacak 4. eleme turunda 54 takım mücadele verecek ve toplam 27 karşılaşmaya sahne olacak. Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilmesinin ardından futbolseverler, Katar'daki Dünya Kupası'nın keyfini yaşayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 20 Ekim Perşembe kimin maçı var?
- 13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK: Levent Gümüşdere
- 14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor: Alpaslan Şen
- 14.00 Menemen FK - Bulvarspor: Tolga Sancak
- 15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970: Gürcan Hasova
- 17.30 Giresunspor - Amasya FK: Direnç Tonusluoğlu
Süper Lig 11. hafta 21 Ekim Cuma hangi maçlar var?
- 21 Ekim - 20:00 Antalyaspor - İstanbulspor
Süper Lig 11. hafta 22 Ekim Cumartesi hangi maçlar var?
- 22 Ekim - 14:30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
- 22 Ekim - 17:00 Trabzonspor - Sivasspor
- 22 Ekim - 20:00 Fenerbahçe - Başakşehir
Süper Lig 11. hafta 23 Ekim Pazar hangi maçlar var?
- 23 Ekim - 14:30 Kasımpaşa - Kayserispor
- 23 Ekim - 17:00 Adana Demirspor - Konyaspor
- 23 Ekim - 20:00 Galatasaray - Alanyaspor
Süper Lig 11. hafta 24 Ekim Pazartesi hangi maçlar var?
- 24 Ekim - 20:00 Giresunspor - Ankaragücü
- 24 Ekim - 20:00 Hatayspor - Beşiktaş
1. Lig 10. hafta maç programı
Süper Lig geçen (10.) hafta maç sonuçları
- 14 Ekim Alanyaspor 3 - 2 Antalyaspor
- 15 Ekim Karagümrük 3 - 0 Hatayspor
- 15 Ekim Kasımpaşa 1 - Adana Demirspor
- 15 Ekim Konyaspor 0 - 1 Gaziantep
- 15 Ekim Kayserispor 2 - 1- Galatasaray
- 16 Ekim Başakşehir 2 - 0 İstanbulspor
- 16 Ekim Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor
- 17 Ekim Sivasspor - Giresunspor
- 17 Ekim Ankaragücü - Fenerbahçe