Kırtasiye ödemesi ne zaman yatacak? Öğretmen eğitim hazırlık ödemesi kaç TL ödenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kırtasiye ödemesinden hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenler faydalanabiliyor. Öğretmenler eğitim destek ödemesinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

ÖĞRETMEN EĞİTİME HAZIRLIK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı için öğretmenlerin hesaplarına eğitim ödeneği (kırtasiye yardımı ödeneği) yatacak. Yeni yıl hazırlıkları için malzeme temin etmeye başlauyan öğretmenler devlet tarafından sağlanan bu destek ile rahat bir nefes alıyor. Peki Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2020 yılında eğitim ödeneği 7 Eylül 2020 tarihinde kademeli olarak yatmaya başlamıştı. Bu sene de okullar açılmadan öğretmen eğitim ödeneğinin hesaplara yatması bekleniyor.

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ 2021 NE KADAR OLDU?

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılıyor. Bu kapsamda, 2021 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği de yüzde 2,5 oranında artırılarak 1.210 TL'den 1.250 TL'ye çıkarıldı. 2021-2022 eğitim yılında öğretmenlere kırtasiye ücreti olarak 1.250 TL ödenecek.

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Toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarıldı.

OKULLARDA KAÇ GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK?

MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Okulların açılması ile birlikte öğrenciler hafta 5 gün yüz yüze eğitim görecek.