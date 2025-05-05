Günümüzde sosyal medya profillerinden sunumlara, dijital tasarımlardan bilimsel metinlere kadar birçok alanda dikkat çekici semboller ve karakterler kullanılıyor. Ancak bu sembollerin çoğu, standart klavyelerde yer almıyor. Peki, klavyede olmayan karakterler nasıl yazılır? Windows ve Mac kullanıcıları için sembollere ulaşmanın pratik yolları nedir?
Sosyal medya platformlarında özellikle biyografi alanlarında karşımıza çıkan farklı yazı stilleri ve semboller, kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Derece işareti (°), euro (€), çince yuan (¥), sonsuzluk işareti (∞) veya özel aksanlı harfler gibi klavyede yer almayan simgeleri yazmak ise aslında sanıldığı kadar zor değil.
Klavyede olmayan semboller nasıl eklenir, simgeler nasıl yazılır? Windows ve Mac bilgisayarda klavyede sembolleri yazmak için ayrı adımlar izlemeniz gerekir.
- Windows + nokta (.) tuşuna basın.
- Semboller bölümüne gidin.
- Özel karakterlerin uzun bir listesini göreceksiniz.
- Control + Command + Boşluk tuşuna basın.
- Karakter görüntüleyici karşınıza çıkacaktır.
- Sol panelden yeni semboller, simgeler, harfler ekleyebilirsin
ONLINE ARAÇLARLA ŞEKİLLER NASIL YAPILIR?
Eğer sosyal medyada şekilli yazılar yazmak istiyorsanız, bazı çevrim içi araçlardan faydalanabilirsiniz. Unicode tabanlı bu yazı dönüştürücüler sayesinde biyografinizi, başlıklarınızı ya da içeriklerinizi farklılaştırabilirsiniz.
- Lingojam
- CoolSymbol
- YayText
Bu siteler sayesinde karakterleri kolayca kopyalayabilir ve tüm platformlarda kullanabilirsiniz.