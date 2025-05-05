Sosyal medya platformlarında özellikle biyografi alanlarında karşımıza çıkan farklı yazı stilleri ve semboller, kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Derece işareti (°), euro (€), çince yuan (¥), sonsuzluk işareti (∞) veya özel aksanlı harfler gibi klavyede yer almayan simgeleri yazmak ise aslında sanıldığı kadar zor değil.

Klavyede olmayan semboller nasıl eklenir, simgeler nasıl yazılır? Windows ve Mac bilgisayarda klavyede sembolleri yazmak için ayrı adımlar izlemeniz gerekir.

Windows için:

Windows + nokta (.) tuşuna basın.

Semboller bölümüne gidin.

Özel karakterlerin uzun bir listesini göreceksiniz.

Mac için:

Control + Command + Boşluk tuşuna basın.

Karakter görüntüleyici karşınıza çıkacaktır.

Sol panelden yeni semboller, simgeler, harfler ekleyebilirsin

ONLINE ARAÇLARLA ŞEKİLLER NASIL YAPILIR?

Eğer sosyal medyada şekilli yazılar yazmak istiyorsanız, bazı çevrim içi araçlardan faydalanabilirsiniz. Unicode tabanlı bu yazı dönüştürücüler sayesinde biyografinizi, başlıklarınızı ya da içeriklerinizi farklılaştırabilirsiniz.

Lingojam

CoolSymbol

YayText

Bu siteler sayesinde karakterleri kolayca kopyalayabilir ve tüm platformlarda kullanabilirsiniz.



















