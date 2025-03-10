Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
Konya sahur vakti 11 Mart 2025: Konya'da sahur saat kaçta? Ezana kaç dakika var?

Konya sahur vakti 11 Mart 2025: Konya'da sahur saat kaçta? Ezana kaç dakika var?

21:2510/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Konya sahur vakitleri
Konya sahur vakitleri

Sahur vaktinin yaklaşmasıyla Konya sahur saati araştırmaları sürüyor. Ramazan ayında ilk on gün geride kalırken, on birinci gün için bu gece sahura kalkılacak ve niyet edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Konya İmsakiyesine göre, bugün 11 Mart 2025 sahur vakti saat 05.40'ta olacak.

Mübarek üç aylardan Ramazan ayında yarıya yaklaşıldı. Bu gece yapılacak sahur ile on birinci gün için niyet edilecek. Konya'da yaşayan ve oruç tutanlar ise bugün sahur vaktinin saat kaçta olduğunu araştırıyor. İşte 11 Mart Konya sahur vakti.


KONYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden (www.diyanet.gov.tr) yayınlanan Konya İmsakiyesine göre,
bugün (11 Mart 2025) Konya'da sahur vakti saat 05.40'ta
olacak.

ORUÇ İBADETİNİN HİKMETLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Din ve Bilimin Işığında Oruç ve Sağlık" başlıklı yayınında yer alan bilgiler şu şekildedir;

Şüphesiz her ibadet gibi orucunda farz olmasının birçok hikmetleri, insanın sağlığı açısından birçok faydaları vardır. Kısaca bunlardan bahis eder misiniz?

Cevap. Gerek oruç olsun, gerekse namaz, zekât, hac gibi diğer farz olan ibadetler olsun, şüphesiz gerek bu ibadeti yapan şahsa ait, gerekse cemiyete, topluma ait bir çok fayda ve maslahatları vardır. Ancak ibadetlerde esas olan, sadece ve sadece Allah rızası için o ibadetin yapılmasıdır. Cenab-ı Hak, hiçbir şeyi gayesiz ve maksatsız emretmeyeceğine göre, sadece Allah’ın emri olduğu için tuttuğumuz orucun bazı hikmetlerini anlatabiliriz.


Meselâ, oruç ile sahip olduğumuz ni’metlerin kıymetini daha iyi anlayabiliriz. İnsan alışkanlık ile sahip olduğu ni’metlerin kıymetini takdir edemez. Ancak o ni’metin eksikliğinde veya yokluğunda, onun kıymeti daha iyi anlaşılır. Yaz günlerinde oruç tutan bir kimse için, soğuk bir bardak su ne kadar kıymetli bir ni’mettir. Akşama doğru bir kâse çorbanın, bir parça kuru ekmeğin ne kadar büyük bir ni’met olduğunu ancak oruçlu olan bir kimse daha iyi anlar. Böylece şahıs Allah’ın vermiş olduğu hadsiz ni’metlere karşı şükreder, şükür vazifesini yerine getirmeye çalışır.


Oruç tutmak insanı sabra alıştırır. Ramazan ayında, bilhassa yaz aylarında 16-17 saat açlığa ve susuzluğa sabreden şahıs kuvvetli bir sabır idmanı yapıyor demektir. Çoğumuz hayatımızda çeşitli vesilelerle, açlıkla karşılaşmışızdır. Oruç ibadeti ile, mü’minler adeta herhangi bir fevkalade durumda karşılaşabileceği açlığa karşı bir nev’i idman yapmaktadırlar. Demek ki, insanların başlarına gelen bela ve sıkıntıları arttıran ve herhangi bir işin son bulmasına mâni olan, sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde, bu hususa işaret ederek şöyle buyurmuşlardır;


“Her şeyin bir zekâtı vardır. Vücudun zekâtı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır.” Oruç ibadetinin şüphesiz sosyal yönden de faydaları vardır.


Dünyada insanların geçim yönünden farklı imkânlarda olduğunu görüyoruz. Rabbimiz zengin kimseleri, gerek zekât, gerekse sadaka ve diğer vesilelerle olsun fakirlerin yardımına davet etmektedir. Ancak zenginler fakirlerin acınacak acı hallerini tam olarak anlamayabilirler. Oruç tutan zengin bir kimse, açlığın ne demek olduğunu, fakir kimselerin zor hallerini daha iyi anlar. Onlara yardım elini daha geniş olarak açar. Bu bakımdan oruç yardımlaşmayı teşvik eden bir ibadet olmaktadır.

#Konya
#Sahur vakti
#Ramazan
#Konya İmsakiyesi 2025
#Konya imsak vakti

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 11 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta?