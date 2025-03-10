Konya sahur vakti 11 Mart 2025: Konya'da sahur saat kaçta? Ezana kaç dakika var?

Mübarek üç aylardan Ramazan ayında yarıya yaklaşıldı. Bu gece yapılacak sahur ile on birinci gün için niyet edilecek. Konya'da yaşayan ve oruç tutanlar ise bugün sahur vaktinin saat kaçta olduğunu araştırıyor. İşte 11 Mart Konya sahur vakti.





KONYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden (www.diyanet.gov.tr) yayınlanan Konya İmsakiyesine göre, bugün (11 Mart 2025) Konya'da sahur vakti saat 05.40'ta olacak.

ORUÇ İBADETİNİN HİKMETLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Din ve Bilimin Işığında Oruç ve Sağlık" başlıklı yayınında yer alan bilgiler şu şekildedir;

Şüphesiz her ibadet gibi orucunda farz olmasının birçok hikmetleri, insanın sağlığı açısından birçok faydaları vardır. Kısaca bunlardan bahis eder misiniz?





Cevap. Gerek oruç olsun, gerekse namaz, zekât, hac gibi diğer farz olan ibadetler olsun, şüphesiz gerek bu ibadeti yapan şahsa ait, gerekse cemiyete, topluma ait bir çok fayda ve maslahatları vardır. Ancak ibadetlerde esas olan, sadece ve sadece Allah rızası için o ibadetin yapılmasıdır. Cenab-ı Hak, hiçbir şeyi gayesiz ve maksatsız emretmeyeceğine göre, sadece Allah’ın emri olduğu için tuttuğumuz orucun bazı hikmetlerini anlatabiliriz.





Meselâ, oruç ile sahip olduğumuz ni’metlerin kıymetini daha iyi anlayabiliriz. İnsan alışkanlık ile sahip olduğu ni’metlerin kıymetini takdir edemez. Ancak o ni’metin eksikliğinde veya yokluğunda, onun kıymeti daha iyi anlaşılır. Yaz günlerinde oruç tutan bir kimse için, soğuk bir bardak su ne kadar kıymetli bir ni’mettir. Akşama doğru bir kâse çorbanın, bir parça kuru ekmeğin ne kadar büyük bir ni’met olduğunu ancak oruçlu olan bir kimse daha iyi anlar. Böylece şahıs Allah’ın vermiş olduğu hadsiz ni’metlere karşı şükreder, şükür vazifesini yerine getirmeye çalışır.





Oruç tutmak insanı sabra alıştırır. Ramazan ayında, bilhassa yaz aylarında 16-17 saat açlığa ve susuzluğa sabreden şahıs kuvvetli bir sabır idmanı yapıyor demektir. Çoğumuz hayatımızda çeşitli vesilelerle, açlıkla karşılaşmışızdır. Oruç ibadeti ile, mü’minler adeta herhangi bir fevkalade durumda karşılaşabileceği açlığa karşı bir nev’i idman yapmaktadırlar. Demek ki, insanların başlarına gelen bela ve sıkıntıları arttıran ve herhangi bir işin son bulmasına mâni olan, sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde, bu hususa işaret ederek şöyle buyurmuşlardır;





“Her şeyin bir zekâtı vardır. Vücudun zekâtı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır.” Oruç ibadetinin şüphesiz sosyal yönden de faydaları vardır.



