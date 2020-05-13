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Koronavirüs 15 ilde 4 günlük yasak Sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar belli oldu
TÜRKİYE

15 ilde 4 günlük yasak: Sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar belli oldu

Bu hafta 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Ayrı anne ve babalar mahkeme kararı ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 ilde 15-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince fırın ve tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri ile evlere paket servis yapacak şekilde lokanta ve restoranlar açık olacak. Pazartesi ve salı günleri ise market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrı anne ve babalar da mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek. İçişleri Bakanlığı, 15 Mayıs 24.00’ten 19 Mayıs 24.00’e kadar Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 15 Mayıs günü saat 23.00’a kadar market, bakkal, manav ve kasaplar faaliyetlerine devam edebilecek. Hafta sonu bu iş yerleri ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak. Kısıtlamanın olduğu 18 ve 19 Mayıs’ta ise market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü hariç olmak üzere vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla evine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidebilecek.

YASAK SÜRECİNCE HİZMETE DEVAM

Yasak sürecince fırın ve tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri ile Ramazan ayı dolayısıyla evlere paket servis yapacak şekilde lokanta ve restoranlar açık olacak. Yasak günlerinde tatlı satışı da sadece eve servis şeklinde yapılabilecek.

AYRI ANNE VE BABALAR ÇOCUKLARINI GÖREBİLECEK

  • Geçtiğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında olan iş yeri ve kişiler bu genelgede de yer alırken, ayrılmış çiftler de istisna kapsamına alındı. Buna göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, ayrı anne ve babalar mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek.

Bu şehirler yasaktan muaf

  • Hafta sonundan itibaren başlayarak 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında, Aydın, Denizli, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Antalya ve Şanlıurfa muaf tutuldu.

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