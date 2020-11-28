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28 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 28 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu. Can yakan tabloda ölü sayısı ve günlük vaka sayısı bugün de arttı. İşte ayrıntılı 28 Kasım koronavirüs tablosu...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle ilgili son bilgileriaçıkladı. Bakanlığın açıkladığı 28 Kasım koronavirüs verilerine göre 24 saatte 182 kişinin hayatını kaybettiğini, 30103 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Günlük vaka sayısı 30 bini geçti

Tabloya göre son 24 saatte 182 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 373’e yükseldi. Bugün toplam 174 bin 443 test yapılırken, 30 bin 103 yeni vaka sayısı, 6 bin 714 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 487 bin 912 olduğu, bugün iyileşen 3 bin 611 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 396 bin 227’Ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 903 olduğu açıklandı.

Son 5 günün koronavirüs tablosu.

Bakan Koca uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatin tablosunu paylaşırken "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." ifadeleriyle uyardı.

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